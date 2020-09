"Podría ser el final de nuestra empresa", expresó el dueño de Jovi Bus

El propietario de la empresa Jovi Bus, José Vitasse, dijo que desde mayo no percibe el subsidio nacional, por lo que no ha podido enfrentar en su totalidad el pago de sueldos y ello ya generó algunas acciones judiciales.



Jovi Bus es una empresa de Gualeguaychú que funciona desde 1993 con viajes en la provincia, tiene 60 empleados y 20 vehículos que están totalmente paralizados desde marzo.



Vitasse explicó que "nosotros contamos con un subsidio que es 75 por ciento nacional y 25 es provincial. Hemos recibido el aporte provincial, más o menos con eso cubriríamos 8 a 10 empleados con toda la furia. Pero del aporte nacional no recibimos nada desde mayo. A esto lo saben las autoridades, hemos hablado con los ministros de Producción, de Planeamiento, el director de Transportes, pero ellos no quieren tirar fecha? Si llega el aporte nacional por lo menos podríamos calmar el malestar en el personal, ponernos al día con los sueldos. Para la gente es el único medio de vida en la mayoría. A mí me llega el depósito al banco y automáticamente lo transfiero al CBU del personal".



En tono de amargura, el empresario manifestó que "a veces miro para adentro y digo?es el fin de esto?hemos tocado fondo, se entró a generar una situación difícil, hay empleados con acción judicial para reclamar sus haberes, es lógico, pero no les podemos dar respuestas".



Añadió que "es una situación de división y congoja, pero la empresa no le puede dar respuesta al personal, esa es la realidad, ha agotado todos los fondos y es insostenible. Y no tenemos fecha cierta para empezar a trabajar".



Gastos fijos

Dijo asimismo que "como empresa, pagamos impuestos y hasta tasas municipales para estar preparados para cuando se pueda salir a trabajar. Pero hoy saliéramos a trabajar no vamos a tener estudiantes, ya estamos a fin de año, trabajaríamos en un 20 por ciento y para endeudarnos más".



Además remarcó que "nos hemos desprendido de bienes personales para paliar la situación, pero estamos desde marzo, seis meses pagando todo, no sabemos de dónde sacar más".



"Para el sector transporte es peor que el 2001, porque no hay ninguna viabilidad cuando uno tiene ingreso cero y se generan gastos continuamente", señaló Vitasse en diálogo con Radio Máxima.