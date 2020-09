Procrear: Habilitarán la inscripción para cinco líneas de crédito hipotecario

Las siguientes se habilitarán en las próximas semanas:

El pasado viernes 28 de agosto se llevó a cabo el primer sorteo del relanzado programa Procrear para aquellos inscriptos a las líneas Microcréditos y Refacciones.El relanzamiento del plan Procrear a principios de agosto apuntó a otorgar 300.000 créditos para refacción, ampliación o compra de viviendas con una nueva fórmula de cálculo de los intereses de los créditos hipotecarios llamada Hogar, que se basa en los ingresos de los trabajadores y reemplaza a la fórmula UVA, que se relacionaba con la evolución de los precios al consumidor.En la primera etapa, se inscribieron 160.920 personas en todo el país, de las cuales 34.045 corresponden a la línea Microcréditos y 126.875 a la línea para Refacción.La línea Refacción tiene tres opciones de crédito: de $100 mil, $250 mil y $500 mil y apunta a mejoraras de las viviendas como aislación, terminación de núcleos húmedos, pisos, carpinterías, pintura, e instalaciones de gas, sanitarias o eléctricas.En tanto, la línea Microcréditos ofrece un monto de $50 mil para la compra de materiales, con el objetivo de posibilitar obras de pequeña escala destinadas a mejoramiento de viviendas como filtraciones, carpinterías y pintura, entre otros, informó el ministerio.Las nueve líneas de créditos procrear: para mejoramientos de terminaciones y arreglos menores se otorgarán 120.000 créditos, con tasa fija del 24%. Para inscribirse, se deberán cumplir los siguientes requisitos:Ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente.Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones.La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberán estar en el rango de uno y medio (1,5) y ocho (8) unidades deSMVyM (salario mínimo vital y móvil) al momento de la inscripción.Ser propietario/a o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo.No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses.No encontrarse inhibido.Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.: para refacción general de la vivienda se darán 70.000 créditos, con tasa fija del 24%. Para inscribirse, los aplicantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:Ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente.Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones.La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberán estar en el rango de uno y medio (1,5) y ocho (8) unidades deSMVyM (salario mínimo vital y móvil) al momento de la inscripción.Ser propietario/a o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo.No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses.No encontrarse inhibido.Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.No se podrá obtener más de una línea de Mejoramientos Refacción.: para realizar intervenciones en la vivienda con el objetivo de incrementar la eficiencia energética se entregarán 15.000 créditos, con tasa fija del 24 %. Aún no se encuentra el listado completo de requisitos, porque la línea recién se abrirá en octubre, pero el Ministerio aclaró que para aplicar a este crédito se deberá tener 12 meses de antigüedad laboral y contar con agua potable y conexión formal del servicio eléctrico en vivienda consolidada.: para realizar instalaciones domiciliarias de acceso a la red de gas hasta tres bocas se otorgarán 34.000 créditos, con tasa fija del 16%. Aunque esta línea se abrirá en las próximas semanas, aún no se encuentra disponible el detalle de los requisitos para postularse. Sí se adelantó que los aplicantes deberán presentar ingresos formales e informales.: para ampliaciones de hasta 20 m2 en viviendas existentes se adjudicarán 2.000 créditos. Esta línea incluye beneficiarios/as Procrear y, hasta el momento, se podría acceder a ella cumpliendo solo con los requisitos generales para los créditos hipotecarios ya mencionados.: para construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lote Procrear, municipal o propio se ofrecerán 30.000 créditos. Esta línea también incluye beneficiarios/as Pro-crear. Requisitos específicos: no ser propietario/a ni copropietario/a de una vivienda.: para la generación de suelo urbano para familias que no cuentan con terreno se otorgarán 10.000 lotes. Requisitos específicos: tener domicilio en la localidad del predio y no ser propietario/a ni copropietario/a de una vivienda.: para el desarrollo de edificios de vivienda multifamiliar en contextos urbanos consolidados se darán 4.000 viviendas. Requisitos específicos: tener domicilio en la localidad del predio y no ser propietario/a ni copropietario/a de una vivienda.: para desarrollos urbanísticos y de conjuntos de viviendas en predios Procrear se entregarán 10.000 viviendas. Requisitos específicos: tener domicilio en la localidad del predio y no ser propietario/a ni copropietario/a de una vivienda.Los postulantes de los créditos hipotecarios deberán cumplir, además de los requisitos específicos que se detallan en cada línea, con los siguientes requisitos generales:Tener entre 18 y 65 años al momento de acceder al crédito.Tener ingresos formales.12 meses de antigüedad laboral.Sin antecedentes financieros desfavorables.Según detalló el Ministerio que dirige Bielsa, el relanzamiento del Procrear incorpora una nueva fórmula que reemplaza al UVA como sistema de actualización crediticia. El ajuste de los créditos, explicó la cartera, se vincula a la variación salarial, "protegiendo los ingresos de los/as adjudicatarios/as" y brindando "mayor previsibilidad, transparencia y claridad en el acceso a las soluciones habitacionales".