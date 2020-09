Compra de dólares: El Gobierno ya recaudó $90.000 millones de impuesto PAIS

Fondos para el sistema jubilatorio y obras

La mayor compra de dólares de los últimos dos meses redundó en una pérdida sostenida de reservas para el Banco Central y simultáneamente un aumento de la recaudación de impuesto PAIS, el tributo que se cobra a la adquisición o consumo en divisas. Desde que se puso en funcionamiento el gravamen, AFIP percibió casi $90.000 millones.Según los datos de recaudación que publicó este miércoles el organismo tributario, en concepto de impuesto "solidario", el Estado tuvo un ingreso de $21.888 millones. De esta forma, registró un aumento de 9% en relación a julio y de 55% en comparación con junio.Esto se explica por dos razones: la mayor demanda de divisas de los últimos dos meses y además el efecto del incremento de precio del dólar, que pasó en junio de $91,94 hasta los $101,87 con el que cerró agosto en su versión "ahorro", es decir con la alícuota de 30% incluida.De acuerdo a datos del Banco Central, en julio alrededor de 3.900.000 personas compraron dólares para ahorro, cifra récord que representó un incremento en torno al 20% respecto de junio. El sondeo sostuvo que los ahorristas compraron U$S740 millones para atesoramiento y registró otros U$S130 millones en gastos en moneda extranjera con tarjeta de crédito.En tres meses la cantidad de personas que compraron divisas se triplicó. Pasó de 1,2 millones en abril a 3,9 millones en julio. La marca de ese mes incluso superó a las compras de dólares tras las PASO de agosto de 2019, cuando había tocado un máximo 2,5 millones en octubre y diciembre.La cifra de recaudación de impuesto PAIS en agosto ya deja prever que la cantidad de personas que utilizaron su cupo mensual permitido por el cepo cambiario fue incluso mayor. Las estimaciones de consultoras privadas empiezan en los U$S800 millones en compras de billete verde por parte de ahorristas el mes pasado."Tomando en cuenta el aumento de la recaudación del impuesto, la suba del tipo de cambio y la pérdida de reservas se puede inferir que la compra de dólares no se desaceleró y que pudo haber rondado los U$S800 millones en el mes de agosto", explicó aGuido Lorenzo, director de la consultora LCG. Otras estimaciones preliminares como la que realizó Matías Carugati (Seido) se estiran hasta los U$S1000 millones.Tomando el cálculo más conservador -y considerando que en los últimos dos meses el promedio de compra de dólares es de 192 dólares por persona-, la cantidad de ahorristas que acudieron al mercado cambiario sería de unos 4,1 millones, 200.000 más que en julio.La demanda de divisas en septiembre no parece haber amainado. En las primeras horas hábiles de este mes los sistemas de homebanking de varios bancos registraron problemas de funcionamiento, que fueron adjudicados a la cantidad de clientes que buscaban ingresar para usar su cupo mensual con el sueldo recién cobrado.Paralelamente, la sangría de divisas del Banco Central se aceleró en los últimos días. En los primeros 25 días de agosto las arcas del BCRA perdieron 300 millones. Y solo en la última semana, la caída fue de 406 millones, hasta los U$S42.641 millones con los que cerró este miércoles.El ritmo de pérdida de reservas de la autoridad monetaria está en el centro del debate del equipo económico, en el que conviven dos ideas contrapuestas: ajustar el cepo para frenar la salida de dólares de las arcas o mantener la regulación para esperar un cambio de expectativas por el canje exitoso de la deuda que actúe como dique de contención del mercado cambiario.Semanas atrás, el presidente Alberto Fernández había evaluado como un "problema" la creciente demanda de los pequeños ahorristas para dolarizar carteras en medio de la crisis. "Muchos se vuelcan al dólar, no lo puedo evitar. Es un problema cultural que tiene la Argentina", sostuvo el jefe de Estado, quien en esa oportunidad aseguró que se estudiaba la posibilidad de profundizar el cepo.Luego, el Ministerio de Economía tuvo que salir a aclarar que por el momento iba a seguir permitida la compra de U$S200 mensuales. La semana pasada el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó que "si mejoran las expectativas, no habría razón para más restricciones".La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Gobierno aprobó en el Congreso apenas llegó a la Casa Rosada implementó el impuesto del 30% a la compra o consumo en dólares. La norma, además, especificó qué destino debería tener el dinero que recaude el fisco por este tributo. Hasta agosto esa suma prácticamente alcanzaba los $90.000 millones.En un primer corte, el 70% de lo recaudado es distribuido al sistema de seguridad social. Con lo ingresado al Estado en los primeros ocho meses del año, serían unos $63.000 millones. De ese total, el 60% ($37.800 millones) se destina al financiamiento de Programas a cargo de Anses. El resto ($25.200 millones), para cubrir prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).El 30% que queda se reparte entre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) creado para el financiamiento de obras de vivienda social, en un 30%, es decir $8100 millones; a obras de infraestructura económica el 65% ($17,5 millones) y por último al fomento del turismo nacional un 5% ($1350 millones).Lo recaudado por AFIP por el impuesto solidario representa aproximadamente una décima parte de lo que el Gobierno prevé gastar hasta fin de año en medidas para afrontar el impacto económico y social de la pandemia. De acuerdo a la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso, se espera que el gasto para este concepto suba hasta los $870.000 millones.Y por otra parte, el resultado tributario del impuesto PAIS hasta agosto podría equivaler aproximadamente un tercio de lo que espera recaudar el Estado con el proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas que ingresó en los últimos días al Congreso. Fuente: (TN).-