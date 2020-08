Pandemia y cierre de locales en centro de Paraná: los datos de un relevamiento

Saúl Hojman

se refirió, en diálogo con, sobre la caída del mercado inmobiliario y el cierre de negocios en el centro de Paraná., desocupados. Eso significa un 15,56 %, que, si bien es un número importante, grave, no es tan grave como realmente parecería", comentó."Cuando uno recorre la peatonal, las paralelas y transversales se ven muchos locales que se alquilan. A eso lo quisimos visibilizar, ponerle números a un problema. Creo que no hay otro relevamiento puerta por puerta, cuadra por cuadra, como el que hicimos nosotros", destacó.Además de esto, apuntó, "lTodo depende de cuál va a ser el desarrollo no solo de este momento, sino también de la pospandemia".En algún momento va a funcionar. Y los propietarios también hacen lo mismo. Eso hace que constantemente se estén negociando los valores de los inmuebles. Los propietarios ven constantemente sus ingresos menguados, que, de por sí ya eran menguados", aseveró.De la misma manera, dijo: "Si bien hoy los valores de los alquileres en cifras son altos, en porcentajes de los valores y de rentas, son bajos".. Creo que Argentina tiene una capacidad de reacción increíble, de salir de la crisis, es increíble y a eso apuesto. Lo que sucedía en 2001 o 2002 era peor que esto, lo vivimos y salimos, quizá rápido porque había otro contexto internacional. Hoy el contexto internacional no es tan grave, sobran capitales en el mundo, nuestro país está saliendo de su negociación con los acreedores, comienza a negociar con el FMI. Creo que, en breve, saliendo de la pandemia, esto va a ser distinto", estimó Hojman.Consultado respecto del, aseveró: "Hablar en este momento de este tipo de planes es aventurado, no es serio hacer un análisis en este momento. Creo que hay que esperar a ver cómo se van implementando las medidas, como se va poniendo en práctica, como es el resultado".