Cerraron cuatro hoteles en Rosario y solo el 20% está abierto

El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario (Aehgar), Gustavo Gardebled, aseguró que al menos cuatro hoteles cerraron sus puertas y que la mayoría de los 120 negocios del rubro están con dificultades severas.



"Hay casos de algunos hoteles que han cerrado definitivamente y otros de forma latente", por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus que afecta particularmente al sector, dijo Gardebled.



El vocero de Aehgar aseguró que la caída de hoteles "puede ser mayor porque tampoco hay una obligación de información del cierre a la cámara".



"La preocupación es de todos. Solo el 20% de los 120 hoteles están abiertos pero no tienen pasajeros porque no pueden recibir turistas, solo trabajadores esenciales o con permisos de circulación", añadió.



El titular Hotel de La Cité aclaró que "no hay fecha de reactivación" para el sector y "no veo la reconversión estructural: no tenemos pasajeros".



Desde la asociación empresaria, estimaron que un centro de alojamiento de tres estrellas, de capacidad mediana, con unos ocho empleados, tiene un costo base de un millón y medio de pesos por mes. Son negocios que tienen impuestos y servicios sin pagar y carecen de una perspectiva clara a futuro. Quiebras y despidos

Una encuesta realizada por la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), revela una caída superior al 90% de la actividad.



La crisis producida por el covid 19 es la más grave que haya sufrido la hotelería y gastronomía en la historia del sector, registrando una recesión tres veces superior al promedio de la economía del país.



Se proyecta una destrucción de puestos de trabajo registrados durante 2020 de entre 80.000 y 120.000 empleos.



De continuar este escenario de restricción, el 75% del total de alojamientos irían a la quiebra en un lapso de 2 a 9 meses, según el informe.



El 23% de los empresario hoteleros pudo abonar el total de los salarios de junio, el 21 % pagó o pagará el aguinaldo totalmente; el 27 % pagó servicios públicos; el 17.9% pagó impuestos. Sólo el 10.8 % pudo pagar proveedores y tan sólo el 1.5 % pudo cobrar sus cuentas pendientes. (Rosario 3)