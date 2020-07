Cobrarán por ventanilla los beneficiarios del IFE que todavía no tengan CBU

El pasado viernes se completó el cronograma del pago de la segunda cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para el cual la Anses había decidido que quienes habían cobrado la primera cuota sin estar bancarizados debían obtener su CBU y su tarjeta de débito para acceder a la segunda cuota del beneficio.



"Los que no cargaron CBU van a cobrar igualmente vía bancaria", señalaron desde el organismo previsional. "Lo harán en banco públicos y privados. Cada banco elige el modo de hacerlo para que sea ordenado y no se acumule mucha gente. Obviamente es un número bajo. Son los que no cargaron CBU en la web de Anses", precisaron.



Para completar el pago a ese remanente de menos del 5% (lo que igualmente es un techo significativo, de 150.000 personas) que no llegó a bancarizarse, la Anses le girará el dinero a un banco cerca del lugar de residencia del beneficiario, para que éste lo retire por ventanilla y en ese trámite le sea asignado el CBU que no logró generar por sus propios medios.



Para lo que vendrá

"De esta manera en futuros beneficios o programas del Estado, la persona tendrá inclusión financiera y así evitamos la intermediación que a veces genera estafas. Si algo de bueno nos dejó la pandemia. es un mapa claro de cómo está la argentina en niveles de informalidad y pobreza, que era mayor a la que se esperaba", agregaron desde la Anses.



El IFE es un pago o bono de $ 10.000 mensuales que alcanza a cerca de 9 millones de monotributistas de las categorías A ó B, trabajadoras/es de casas particulares y trabajadoras/es desempleados/as o informales de entre 18 y 65 años, cuyos grupos familiares cumplan con ciertos criterios socio económicos y cuya situación se vio afectada por la política de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" que el gobierno dispuso a partir del 20 de marzo pasado.



El objetivo de la Anses es que el 100 % de los beneficiarios cobre finalmente el beneficio a través de una cuenta bancaria y con una tarjeta de débito en el banco, privado o estatal, por el cual desea recibir el beneficio.

Fuente: Infobae