Por un hongo de la fruta, la exportación de limones quedó frenada

Los limones tucumanos quedarán en la puerta de la Unión Europea (UE) en el lote final de la cosecha. Por dos semanas, la provincia gobernada por Juan Manzur decidió junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) suspender las exportaciones a ese mercado por la aparición de un hongo en la fruta. Los productores, en tanto, creen que tras la medida hay una presión de la UE de protección a los productores europeos, ya que en estos días se conoció un informe que menciona que el limón español del tipo Verna "se ha visto perjudicado en la recta final de su campaña por la entrada de limón procedente del hemisferio Sur".



La denominada Mancha Negra, que es el hongo encontrado en el embarque de los cítricos tucumanos, "es cuarentenaria en Europa pero no en otros mercados como en los Estados Unidos, por ejemplo", dijo a Ámbito Financiero el ministro de la Producción de Tucumán, Juan Luis Fernández. Por eso, los limones que no pudieron ingresar a Europa serán redirigitos a otros destinos de exportación. No obstante, esto implicará pérdidas económicas, no sólo por el costo legístico extra sino porque los otros mercados abiertos hoy manejan un precio menor, como indicó el funcionario de Manzur.



La mala noticia se ve tamizaza por otras dos que equiparan la balanza: 1) el envío el martes del primer embarque a China, lo que promete abrir un mercado de gran volumen si es que la prueba piloto de apenas 24 toneladas a Hong Kong resulta bien y los limones llegan con la calidad pretendida; y 2) prácticamente ya se ha enviado toda la cosecha a Europa de este año. Con lo cual, aún de permanecer cerrada la UE para los limones tucumanos, el impacto será relativo.



"Hay una determinación tomada por Senasa con el sector productivo de la provincia. Nos autoexcluimos. Esta determinación nos agarra en el final de la cosecha. Quedarían enviar a la UE unas 15.000 toneladas sobre 250.000", agregó el ministro tucumano, y aclaró que ese mercado representa alrededor de un 30% de las exportaciones. Fernández también señaló que en estos 15 días en Tucumán analizarán "cómo se ajusta el proceso de selección". La restricción a los envíos comenzó a regir ayer, mientras otros barcos ya están en camino. La fruta rechazada podría redirigirse a los Estados Unidos.



Los productores, en tanto, creen que las ventajas de haber enviado antes los limones a Europa es una de las causas del stop por la Mancha Negra. "Si en Senasa siempre controlan dos limones por el embarque, esta vez buscaron hasta encontrar un punto negro. Si quieren encontrar algo, pueden buscar hasta que lo encuentran", dijeron desde el sector a este medio.



Días atrás, un informe del Observatorio de Precios y Mercado de Andalucía mencionaba: "La alta demanda de cítricos en el mercado ha resultado ser un atrayente para otros países productores, como Sudáfrica, Argentina o Uruguay, quienes han adelantado hasta en un mes el envío de su fruta a Europa".



Para los productores tucumanos, la explicación "hay que buscarla más en Cancillería que en el Senasa, que es un organismo estrcitamente fitosanitario".



Desde otros distritos consultados, como Jujuy o Salta, mencionaron a Ámbito Finacieron que los embarques de limón a Europa ya estaban realizados prácticamente en su totalidad. "Nos queda enviar menos de un 15%, que ya de por sí proporcionalmente son menos, ya que el fuerte nuestro son las naranjas. Limones.... Tucumán", dijeron desde el NOA.