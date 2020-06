Empresarios advierten que unos 100.000 comercios cerrarán en el país

Al menos 100.000 comercios cerrarán en todo el país a raíz de la pandemia, por lo que los empresarios del sector reclaman que no cese la asistencia de Estado nacional para evitar "más empresas quebradas, fundidas y fallecidas", advirtió el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.



"En un marco del 20 al 25% de empresas cerradas, podemos hablar de 100.000 comercios cerrados -como piso- en los próximos meses. Todo depende de la duración de esta tragedia. Va a ser muy difícil el día después, porque así como siempre dijimos que hay que proteger tantas vidas como sea necesario, había que ser muy cuidadosos para que no se destruya la economía", sostuvo el dirigente.



Además, Grinman señaló: "somos respetuosos del dolor de los familiares de la gente que falleció, pero también hay que entender que una empresa que quiebra es una empresa que fallece, no se vuelve a abrir y son puestos de trabajo que no se vuelven a generar".



"Hay un estudio de la Universidad de Chicago que dice que el 42% de los despidos vinculados a la pandemia serán permanentes.



Estoy hablando de Estados Unidos. Extrapolémoslo a la Argentina y veremos la gravedad del caso. Probablemente, cuando termine todo ésto, tengamos 2 millones de desocupados. Ahora hay 1,2 millón, según el INDEC", advirtió.



En declaraciones radiales, el dirigente elogió la tarea que realiza el Gobierno para enfrentar la pandemia, pero reclamó que el Estado Nacional siga ayudando al sector privado.



"La tarea que han hecho en el cuidado de la salud es excelente. No tenemos nada que objetar. El tema es la economía, y por eso es necesario que no dejen de ayudar desde el Gobierno, para que sea más fácil salir de la crisis con un empresariado pujante. Con empresas quebradas, fundidas, fallecidas, va a ser muchísimo más difícil el día después", enfatizó.



Grinman puntualizó también que el 67% de los empresarios mercantiles está atrasados en pagos de tributarios y previsionales.



"El empresario lo primero que hace es pagar sueldos, después el alquiler, después trata de cumplir con el proveedor y lo demás va a quedar para el final. Por eso nosotros también hemos pedido al Gobierno y al Congreso de la Nación que se se haga viable algún paraguas protector en temas legales, porque nosotros prevemos una catarata de juicios y embargos, ejecuciones por deudas impagas producto de esta pandemia", alertó.