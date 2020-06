FMI destacó la "voluntad" del país y los acreedores para "alcanzar un consenso"

El FMI volvió a apoyar hoy a las negociaciones que la Argentina mantiene con sus acreedores, y destacó la "voluntad de todas las partes de seguir dialogando para alcanzar un consenso".Así lo indicó el vocero del organismo, Gerry Rice, quien sostuvo además que "no quisiera especular sobre las conversaciones entre la Argentina y sus acreedores, pero esperamos que se pueda alcanzar un acuerdo que permita encarrilar la deuda de forma sostenible y permitir un crecimiento fuerte e inclusivo de la economía".En una conferencia de prensa que se realizó en Washington, el portavoz del Fondo Monetario destacó también que existe "un diálogo activo y constructivo (de ese organismo) con las autoridades argentinas"."Tratamos de brindar el mayor apoyo posible, pero no hemos iniciado conversaciones sobre un nuevo programa de apoyo del Fondo", añadió.Rice abundó: "buscamos apoyar a la Argentina y al pueblo argentino tanto como podamos. Pero en esta etapa, quiero ser claro, no hemos comenzado las discusiones".Las declaraciones de Rice se suman a las que formuló, el miércoles, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para quien "nadie se puede beneficiar cuando un país cae por el precipicio de la deuda"."El objetivo es reestructurar la deuda de una manera que se pueda pagar", consideró la funcionaria, en respaldo a la oferta realizada por el Gobierno argentino.La Casa Rosada prorrogó hasta el 12 de junio el plazo para seguir negociando con los bonistas que poseen títulos de la deuda argentina emitidos bajo legislación extranjera.Por otra parte, Rice rescató los esfuerzos del FMI para asistir a países afectados por el coronavirus.El organismo internacional de crédito cuenta con un billón de dólares disponibles y ya brindó a 66 naciones, en tanto se se espera que otras 20 lo reciban en el corto plazo.