Debutó con dudas de ahorristas esquema para comprar dólares a valor oficial

Muchos no se animaron a completar la declaración jurada obligatoria y optaron por esperar a consultar con un contador.



En tanto, una fuente de la autoridad monetaria, afirmó: "Hoy compramos 63 millones de dólares y se observó una mayor liquidación de exportadores que en las últimas semanas", indica NA.



Desde junio, los ahorristas que quieran adquirir los 200 dólares mensuales permitidos por el Banco Central deberán presentar una declaración jurada para concretar la operación.



Si bien algunos ahorristas se quejaron de demoras para realizar la operatoria, el BCRA negó que hubiese habido problemas.



Mediante la declaración jurada, los ahorristas deben dejar constancia de que "en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores no ha concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior".



También se deberán comprometer a no concretar ese tipo de operaciones "por los 90 días corridos subsiguientes".



Fuentes del Banco Central destacaron a NA que se trata de un proceso "muy sencillo" que las entidades financieras ya tienen instrumentado en el "homebanking" e insistieron: "Es tan sólo un click".



En abril, aún en plena cuarentena pero con una brecha disparada, las ventas del dólar solidario (recargado con un impuesto del 30%) se habían multiplicado por cinco en los homebanking, y el número de compradores casi se triplicó.



Pero en mayo aumentaron las restricciones y cambiaron las reglas de juego no sólo para los grandes jugadores sino también para el pequeño ahorrista que busca dolarizarse.



Las nuevas medidas del Banco Central apuntaban a que quien compre oficial, no adquiera también alternativo.



Es decir, quien quiera pagar $ 91 que no alimente el circuito bursátil para obtener divisas a $ 108 (dólar Bolsa) y a $ 115 (contado con liquidación, que permite además girar el dinero al exterior).



Y por el otro, tratar de incentivar el ahorro en pesos con mejores rendimientos por los depósitos, con el fin de proteger las reservas del BCRA en medio de la renegociación de deuda.



El problema es que aún sigue habiendo operaciones denominadas "puré", por las cuales se compran dólares "solidarios" y se venden en el mercado negro o blue.



Con la cotización del blue en $ 125, y presuponiendo un minorista algo más caro ($ 70), la ganancia es de $ 6.800 ó 37% sobre una inversión de $ 18.200.



Son todavía siete puntos más que la tasa que garantiza ahora como piso el BCRA para un plazo fijo.



NA.