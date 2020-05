Refuerzo del IFE: Las claves del nuevo bono de $10.000 que dará el gobierno

Ante la extensión del asilamiento preventivo, social y obligatorio, y frente al impacto que ello conlleva, el gobierno nacional confirmó el pago del refuerzo del IFE queComo ya se había anunciado,El programa IFE apunta directamente a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos que la pandemia afecta.Las últimas fechas de pago para las personas que hayan elegido cobrar la primera ronda del IFE a través del Correo Argentino y la red de cajero Link serán para los DNI terminados en el número 8, el día lunes 1 de junio, y los DNI terminados en 9, los días 2 y 3 de junio. Los que tiene cobro por el Correo Argentino, será para los apellidos terminados en la letra M a Z, el día 01/06, de la A a la L, el día martes 02 de junio y volverá a la M a la Z el miércoles 3 de junio.El otorgamiento del IFE se encuentra delimitado por la pertenencia a alguno de los siguientes grupos:Asimismo, deben cumplirse otros dos requisitos:Un dato relevante es que ningún miembro del grupo familiar debe contar con ingresos que vengan de un trabajo en relación de dependencia, ser monotributista categorías "C" a la "K" o Responsable Inscripto, ser beneficiario de la prestación de desempleo, planes sociales locales o municipales o ser jubilados y/o pensionados, grupo este, 4.207.891 millones que quedaron afuera del beneficio.En el marco del acceso a este beneficio, la composición del grupo familiar incluye al titular del IFE, su cónyuge, sus hijos menores de edad e hijos entre 18 y 25 años que no acrediten un domicilio diferente.Los que aún no percibieron los $10.000 de la primera ronda pero eligieron su medio de pago entre el 16 y 20 de abril son los siguientes:Los que lo hacen a través de Red Link:- Documento terminado en 8: cobran el 1 de junio- Documento terminado en 9: el 2 y 3 de junioAsimismo quedan por cobrar vía Correo Argentino con este cronograma:- DNI terminado en 8 y sus apellidos comiencen de la M a la Z: el 1 de junio- DNI finalizado en 9 y a su vez sus apellidos comiencen de la A a la L: el 2 de junio- DNI terminado en 9 y apellidos que de la M a la Z: el 3 de junio)Para cobrar el IFE por cajeros de la Red Link los beneficiarios tienen que recibir de parte del Nación un código de 8 dígitos que llega a sus celulares. La falta de actualización del número telefónico en los datos que tiene la Anses es una de las posibles causas de los problemas para recibirlos.Otro problema común, indicaron fuentes del organismo, es que a veces más de un beneficiario cargó el mismo número de teléfono, con lo que el beneficio se interrumpe para ser revisado por temor a que se trate de un fraude.En caso de que se trate de un problema de actualización de datos, número de celular erróneo o antiguo, para solucionar el problema sólo es necesario acceder a la web de la Anses, opción "Mi Anses" con clave de seguridad social. En caso de no tener la clave, se puede tramitar online. Una vez dentro del sistema, alcanza con actualizar los datos telefónicos.Por otro lado, la Red Link también provee asistencia a los usuarios que eligieron el modo de pago "Punto Efectivo" a través de sus canales de atención al cliente y del Centro de Atención al Cliente de Banco Nación (0810-666-4444).