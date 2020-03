Coronavirus: advierten que las próximas repatriaciones serán "más espaciadas"

Tras la decisión oficial de interrumpir el regreso de argentinos que quedaron varados en el exterior en medio de la pandemia de coronavirus, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, explicó que "fue para darnos tiempo para que no entre el virus".



"Ya repatriamos a 27 mil argentinos que estaban afuera en el medio del coronavirus. Con los vuelos especiales de Aerolíneas transportamos a más de 14 mil argentinos. La decisión de no traer más argentinos fue para darnos tiempo para que no entre el virus", sostuvo en declaraciones a CNN Radio. Y adelantó que "las próximas repatriaciones seguramente van a ser más espaciadas".



"Le pedimos a los argentinos varados en lugares difíciles que se acerquen a lugares donde Aerolíneas tiene base, como Brasil, Chile y Miami. Hay que tener paciencia, la repatriación no va a ser instantánea", advirtió.



"No sabemos cuándo se van a reanudar los vuelos, esa es una decisión que va a tomar Migraciones, en los próximos días vamos a saber qué día vamos a seguir", sostuvo, aunque aclaró que "las próximas repatriaciones seguramente van a ser más espaciadas".



"Los últimos dos vuelos con argentinos son este sábado y vienen de Brasil", agregó. Se trata de los dos Boeing 737-800 con capacidad para 170 pasajeros cada uno, programados con horario de salida a las 14 y 15 y regreso a las 17.20 y 18.20. Los nuevos vuelos se enmarcan dentro de las excepciones dispuestas en el artículo 2 del decreto PEN 16104/20 , en el que se prevé la realización de vuelos especiales para el ingreso al país de los pasajeros allí mencionados.



Este viernes con el arribo de su vuelo 1371 desde Cancún, Aerolíneas Argentinas completó la primera fase de su operación de emergencia mediante la cual pudo traer de regreso argentinos que llegaron al país desde Madrid, Miami, Cancún, Punta Cana, Lima, Bogotá, San Salvador de Bahía, Porto Seguro, Rio de Janeiro, Florianópolis y San Pablo.



Ceriani destacó que "la Cancillería está asistiendo económicamente a los argentinos en el exterior", si bien opinó que "los que se fueron igual al exterior a pesar del coronavirus se equivocaron".



Respecto al impacto en los números de la empresa, admitió que "estamos preocupados por la situación económica en este contexto de coronavirus. Al plan económico de la empresa tuvimos que tirarlo a la basura".



Fuente: Ámbito.com.