Apuran la reimpresión de tarjetas de débito de jubilados y pensionados

Economía Ratifican que los bancos seguirán cerrados al público

"El sistema bancario hoy está abocado a dar respuesta a los requerimientos que van surgiendo en el día a día a nivel nacional producto de la pandemia del coronavirus y que tienen que ver con servicios esenciales que no deben cortarse", aseguró el secretario Adjunto de la Asociación Bancaria Seccional Paraná, Augusto Gervasoni quien adelantó que lo más urgente hoy es darle respuesta a los jubilados que no cuentan con tarjetas de débito para el cobro de sus jubilaciones.En relación a ello, adelantó que desde el Banco Entre Ríos se está llevando a cabo la reimpresión de cuatro mil tarjetas de débito de usuarios que, según el sistema, cobraron por ventanilla en los últimos tres o cuatro meses. "Luego serán enviadas por correo casa por casa", confirmó Gervasoni.Además, solicitó a todos aquellos jubilados que la tengan, utilicen la tarjeta de débito para el cobro de los haberes. No obstante, pidió "paciencia ante una situación extrema" y que no se agolpen en los cajeros automáticos, sino que vayan en horarios no tan concurridos.El secretario Gremial también se refirió al pedido de compensación para los bancarios que debieron trabajar durante la cuarentena en las sucursales. "Es un pedido que se hizo a nivel nacional pero que debe ser discutido más adelante, hoy lo prioritario pasa por dar respuesta rápida a aquellos sectores que están abocadosPor último, reiteró que desde el sector se continúan tomando todos los recaudos necesarios para que "los trabajadores que tienen la tarea de recargar los cajeros, lo puedan hacer con las medidas de higiene y seguridad". (APF)