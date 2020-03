Preocupa la caída en las ventas en el sector comercial de Paraná

"De la semana pasada a esta las ventas cayeron entre un 70 y un 80%", sostuvo el dirigente de Apyme, Manuel Gabás, al dar cuenta del impacto que tiene el sector la crisis generada por el avance del Coronavirus.



Gabás dio cuenta del cuadro de situación en el que está la inmensa mayoría de los comercios y pymes de la ciudad, de la provincia y del país en general.



"Veníamos mucho mejor. Durante diciembre y enero se venía frenando la caída de las ventas. Hubo una modificación en la conducta de la masa consumidora que -con la misma cantidad de dinero- empezó a comprar más porque tenía otra predisposición, otras expectativas", graficó a APF.



"Esta suerte de recuperación se dio hasta el viernes pasado, pero esta semana todo cambió: hubo una caída abrupta -de entre el 70 y 80%- de las ventas en los comercios del centro y estimamos que en todos, salvo en aquellos que venden productos alimenticios", sostuvo Gabás.



"Con la suspensión de las clases y la decisión de dar asueto a los empleados públicos las calles gradualmente se fueron vaciando. A esto se sumó una gran cantidad de personas que decidió resguardarse para cuidar la salud colectiva y este jueves el Presidente decretó la cuarentena general", enumeró y señaló: "Todo cambió en muy pocos días".



El dirigente de Apyme sostuvo que "hasta el momento el único anuncio del Gobierno nacional tiene que ver con la eximición a las empresas del pago de los aporres patronales y el anuncio sobre la posibilidad de compensar la caída de las ventas".



"Esperamos que tanto el Gobierno nacional como el provincial anuncien medidas concretas porque, de lo contrario, muchos comercios e industrias van a terminar cerrando y las ventas se van a concentrar en cada vez menos empresas", advirtió.



En este marco, expresó que "hay una gran incertidumbre en la actividad comercial" porque "hay que seguir pagando gastos fijos como alquiler, impuestos, luz, teléfono, etc" y fue más allá al advertir que "habrá serias dificultades para pagar los sueldos".



También estimó que "será muy difícil revertir esto porque también está paralizado el sector cuentapropista: los electricistas, los plomeros, los psicólogos, los kinesiólogos, etc no están trabajando, no están generando dinero y eso va a impactar aún más fuerte en la economía".