Productores rurales hicieron asamblea y propusieron ir a un paro

Convocada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en la reunión ruralista hubo fuertes críticas al presidente Fernández y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la suba de los derechos de exportación y el aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires.



"¿Lo han escuchado a Alberto Fernández convocarnos para ver cómo podemos producir más leche, más carne y más granos? Solo nos llaman para ver cómo nos sacan más plata", dijo Guillermo Gianassi, productor bonaerense, afiliado a Federación Agraria. Hugo Micheti, productor de Pergamino, completó: "Kicillof vino a hacer política barata a nuestro pueblo. ¿Quién le va a pagar los impuestos si seguimos así?".



"Hay una presión impositiva asfixiante de Nación, provincia y los municipios; todos ellos van a tomar agua al mismo molino: el bolsillo nuestro", advirtió el presidente de Carbap, Matías de Velazco.



Para el productor Pedro Fernández, del partido de Bragado, "hay cada vez más impuestos, menos ganancias y más bolsones de pobreza en las ciudades". Otro productor de la misma zona, denunció: "De Bragado se van 3000 millones de pesos al año [en retenciones]. ¿Adónde van, a La Matanza, que no tienen luz ni agua?".



Otro productor calculó que, por año, de Pergamino, Junín, Salto y Rojas se van 200 millones de dólares al Estado nacional en concepto de retenciones y que no vuelven a esos municipios. "Les vamos a explicar a los camioneros, a los gomeros y a los comerciantes de nuestros pueblos que esa plata no va para ellos", dijo.



El productor Juan Pablo Rossi, que tiene 200 hectáreas en Arrecifes, explicó que le preocupaba lo que podía suceder en el futuro. "El dólar al que vendemos nuestros productos vale $40, pero cuando compramos insumos o algo para nuestro campo -una simple ventana de aluminio para arreglar- sale $60 o más; esto ya lo vimos en otras épocas, han desaparecido productores del campo por estar fundidos", señaló. "Mi campo se inundaba por el desborde del río Arrecifes hasta que el gobierno de María Eugenia Vidal limpió el río; tengo 40 años y no quiero pasar quebrado económicamente los próximos 30", expresó.



Otras medidas

En la asamblea ruralista también se propusieron otras medidas: dejar de pagar impuestos, reducir la producción, acercarse a la población urbana para explicar la situación del campo, realizar protestas en las rutas, sin cortarlas, y manifestarse en Buenos Aires, entre otras.



Pese a la dureza de los discursos, que pusieron de manifiesto el malestar del campo, los productores les pidieron a los dirigentes de la Mesa de Enlace que se reúnan con el Gobierno y encuentren soluciones.



Al término del encuentro, emitieron un comunicado en el que expresaron su negativa a las retenciones, a la unidad de la Mesa de Enlace, el pedido de cese de comercialización, el pedido de ajuste al Estado y a la política y, no innovar "en medidas que ya han fracasado, como los ROE al trigo y al maíz".



Además, reclamaron el fin de los "abusos de algunos municipios en tasas y gravámenes sin contraprestación alguna y con cálculos alejados de la realidad", entre otros puntos. Fijaron el 31 de este mes como fecha límite para recibir alguna respuesta del gobierno nacional.



En la asamblea, que comenzó con la entonación del Himno Nacional, se hizo un minuto de silencio en conmemoración por cumplirse hoy los cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. "Falta justicia en el país, vivimos un paradigma perverso", dijo la productora Andrea Passerini, de Carlos Casares.



De la Mesa de Enlace estuvieron el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni. También estuvo el expresidente de CRA Mario Llambías y uno de los líderes de la protesta por la 125, en 2008. "El campo tiene que estar unido", destacó. Fue ovacionado.



Entre los productores, y sin hacer uso de la palabra, estuvieron el diputado nacional Pablo Torello (Juntos por el Cambio-Bs. As.); la diputada nacional Lucía Lehman (Santa Fe-JxC); el diputado bonaerense provincial Luciano Bugallo (Juntos por el Cambio), y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura Santiago del Solar, durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere. Por la Sociedad Rural Argentina, estuvo el director Santos Zuberbühler.



La idea de los dirigentes es continuar con las asambleas -se realizará una en el sudeste bonaerense en las próximas semanas-, reclamar una reunión con el Gobierno y, si no hubiera respuestas, desembocar en un cese de comercialización y una protesta nacional en febrero.



"Basta de ser mansos", concluyó el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich.