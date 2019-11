El dólar bajó a $63,32 por oferta de bancos y el agro

En el comienzo de la segunda semana del cepo hard y con un desarrollo sin oscilaciones significativas, el dólar cayó tres centavos a $63,32 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito. Sucedió en una rueda en la que el Banco Central intervino con compras por otros u$s100 millones, según fuentes del mercado, a lo que se sumaron compras de bancos y una mayor oferta del agro.



En el Banco Nación, el billete verde se mantuvo sin cambios a $63,50 mientras que en el canal electrónico se consiguió a $63,45.



En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cayó cinco centavos a $59,70.



"El dólar está bajando por necesidad de pesos de los bancos para invertir el Leliq con una tasa de 65,934% y con miras a bajar más hasta llegar a 63% que es el piso para noviembre", analizó Fernando Izzo, operador de ABC Mercado de Cambios.



A su turno, Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio destacó: "En un escenario que mantiene las fuertes restricciones operativas en el mercado de cambios, es razonable esperar un panorama de tranquilidad y escasa variación de los precios que vuelven a estar fuertemente direccionados por la regulación oficial".



Los precios máximos de hoy se anotaron en los $59,75 con la primera operación formalizada, el mismo registro del cierre previo. Mientras que los mínimos se anotaron en los $59,70, en los momentos en los que la oferta de dólares se hizo algo más intensa y se mantuvieron en ese nivel hasta el final de la fecha.



El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s363 millones.



"No hay dudas que la atención del mercado seguirá estando sobre la necesidad de definiciones de equipo (en particular, del económico), y medidas concretas que permitan ayudarnos al menos a ir reduciendo los diferentes posibles escenarios con los que uno se ve por ahora 'obligado'", dijo Matías Roig, analista de Portfolio Personal Inversiones. Dólar blue, "contado con liqui" y MEP El dólar blue cayó este lunes $2 a $65,50, de acuerdo a un relevamiento efectuado por Ámbito en cuevas de la city porteña. De esta manera, la brecha con el oficial es de 6,6%.



En los mercados financieros, el dólar "contado con liqui" cedió 97 centavos a $79,03, por lo que la brecha con la cotización mayorista se ubicó en el 32,4%.



En tanto, el dólar MEP o Bolsa perdió $2,82 a $72,95, lo que implica un spread del 22,2% con la cotización de la divisa en el MULC. Dólar en el mundo Un índice que mide al dólar contra seis importantes monedas se negociaba estable en 97,299 unidades. Operadores dijeron que tras haber tocado un umbral técnico ahora el índice dólar tendrá que superar su promedio móvil de 200 días de 97,464 unidades para evitar más pérdidas.



El euro retrocedía el lunes mientras los inversores esperaban el primer discurso de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE), aunque la expectativa de que Estados Unidas decida no aplicar aranceles a las importaciones de autos mantenía a la divisa cerca de máximos de varias semanas.



Lagarde dará su primer discurso como jefa del BCE más tarde en el día y los mercados están asumiendo que ratificará las políticas de financiamiento ultra barato de su predecesor, Mario Draghi. Tasa de Leliq La referencia de Leliq (Letras de Liquidez) para el día de la fecha, equivalente a la tasa de política monetaria, se ubicó en un 65,934%, tras la absorción de $204.328 millones.



El Banco Central de la efectuó la primera subasta de Leliq a ocho días de plazo. El monto adjudicado fue de $124.980 millones a una tasa promedio de corte se ubicó en 66,197%. La tasa mínima fue de 65,749% y la máxima de 66,3546%.



La entidad monetaria reconoció un rendimiento promedio del 65,521%, frente al 66,197% de la primera licitación del día, con un monto colocado de $79.348 millones con una tasa mínima del 64,99% y una máxima del 65,9589%.



A fines de octubre, el Comité de Política Monetaria del Banco Central fijó la tasa de interés de las Leliq para noviembre en un mínimo de 63%, cinco puntos porcentuales por debajo del nivel actual. Futuros y reservas del BCRA En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 58,50%. Mientras que en el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s311 millones; 40% más que el viernes pasado.



Según ABC Mercado de Cambios, los plazos más cortos concentraron más del 55% de los negocios. En ese marco, señalaron que los meses de noviembre y diciembre, terminaron operándose a $63,90 y $69,32; con una tasa de 98,76% y 103,19% respectivamente.



Y agregaron que en el día todos los plazos mostraron mermas mayores al 2%.



Las reservas del BCRA anotaron la segunda suba diaria consecutiva desde las PASO, al aumentar u$s32 millones a u$s43.321 millones, gracias a la compra de otros u$s100 millones efectuada por la autoridad monetaria en el mercado de cambios.