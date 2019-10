El dólar oficial y el informal cayeron tras las elecciones y el "cepo reforzado"

El día después de las elecciones presidenciales amaneció con la victoria de Alberto Fernández, pero con un resultado mejor al de las PASO para el oficialismo.Al habitual stress de las ruedas post electorales se sumó un condimento más. El endurecimiento del cepo cambiario anunciado en la noche del domingo: hasta diciembre los ahorrista podrán comprar hasta u$s 200 por mes para atesorar y no más los u$s 10 mil del cepo que el Gobierno aplicó en septiembre pasado.Durante la primera hora de operaciones no hubo números de referencia: "El mercado estuvo cuasi paralizado, lento, acomodándose", graficó un operador a este diario.En las distintas puntas, el billete mostró tendencia a la baja por la caída en la demanda que generaron las nuevas restricciones. Así, el dólar mayorista cerró a $ 59,50, una caída de 50 centavos.En el mercado minorista, el billete perdió $ 1,50 a $ 63,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).Durante la rueda se negociaron U$S255,3 millones, una quinta parte de lo que se operó el viernes. Fue uno de los volúmenes más bajos del año.Con las nuevas restricciones cambiarias, las cotizaciones paralelas saltaron. El "contado con liqui" rondaba los $81,50, mientras que el dólar blue subía a 77 pesos para acomodarse luego en $73.El dólar blue revertía la suba que lo mantuvo en $ 77 durante la mañana -con un pico en $ 80- y se colocaba en los $ 73, $ 2 menos que el viernes. "Nadie quiere vender en el blue, todos esperan, hay ansiedad y expectativa aunque las cartas están en la mesa", graficó un operador.El dólar MEP operaba con una baja de (-0,7%) a $ 7766, mientras que el dólar contado con liquidación también recortaba el avance y se colocaba en los $ 81,03, un avance del 1,61%."El dólar blue tocó los $ 89 y después aflojó a $ 77. Está armándose mercado ahora. Lo del cepo es durísimo pero para la operatoria de billete. Tocó $ 84 el CCL. Irá lento esto. Puede haber pico en Mep jueves y viernes con el fin de mes", analizó Mauro Mazza de Bullmarket Brokers.Y opinó: "Hasta acá llegó el CCL creo. Ahora hay que hacer mercado a estos precios, estamos viendo vendedores".