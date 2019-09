HLB: "No se toma dimensión de lo que puede producir la enfermedad"

Días atrás funcionarios locales, provinciales y nacionales, se reunieron el Centro Cultural de Chajarí, para bordar la problemática del HLB. El presidente de Fecier, Ariel Panozzo Galmarello valoró la participación de los distintos organismos y apuntó contra la falta de acciones de parte del ámbito público.



En comunicación con Campo en Acción Panozzo Galmarello comentó: "Nos reunimos en el Centro Cultural de Chajari, invitamos a todos los intendentes y legisladores del departamento Federación, a los presidentes de la Cámara de diputados y senadores. También participaron los organismos oficiales como Senasa e Inta en conjunto con las asociaciones de citricultores".



Consultado por el conocimiento de la problemática de parte de los funcionarios estatales Galmarello dijo: "el conocimiento es bastante menor y no toman dimensión de lo que puede producir la enfermedad sino actuamos a tiempo. Hace un año tuvimos una reunión en Federación con funcionarios donde hablamos de un caso positivo, ya hoy hablamos de casi 20 casos positivos en vegetales".



"Vemos que los intendentes no están tomando dimensión que como avanza la enfermedad y de las medidas urgentes que necesita el sector privado".



"En tanto todas las asociaciones estamos trabajando fuertemente en esto, no así la Cámara de Exportadora que parece que tenemos diferentes realidades. Eso nos complica mucho porque en esto tenemos que dar pelea entre todos y hay muy poco acompañamiento desde la Cámara a la Fecier y a las asociaciones". Balance de la reunión Los intendentes nos están acompañando desde hace un año que les pedimos que nos ayuden a hacer monitoreos y capacitaciones, la mayoría de las intendentes pusieron gente a disposición para el control en la parte urbana.



Ahora con los pedidos que hicimos como la barrera sanitarias o poder contar con más agentes de monitoreo no encontramos respuestas desde la parte de los gobiernos y las consecuencias la vemos en nuestras quintas y eso cae mal en el productor. Es gracias a la asociación de Concordia que pusieron más gente para los monitereos pero trabajamos con recursos de la parte privada, de la parte publica no hemos conseguido nada, no toman dimisión de lo que puede pasar.



"Con un enorme esfuerzo desde la Federación tenemos personal que hicieron las capacitaciones para poder trabajar en las barreras sanitarias. Tenemos que empezar a controlar todo lo que entre y salga de nuestra provincia para evitar que el problema sea cada vez más grande", concluyó Panozzo Galmarello.