Se necesitan más sueldos para comprar un auto: Los precios de los más baratos

Desde la devaluación de fines de abril del 2018, los valores de los 0 km no pararon se subir. Y los incrementos se hicieron todavía más notorios desde agosto pasado cuando la moneda estadounidense saltó por arriba de los $60.La mayoría de las marcas ajustaron sus precios ante la nueva realidad cambiaria, después de esas elecciones, y volvieron a hacerlo en septiembre. Desde las empresas aseguran que, pese a estos incrementos, los 0 km están retrasados respecto al dólar.La consecuencia de este nuevo ajuste es que desaparecieron del mercado los autos de menos de $500.000. Esto, tomando incluso, los precios finales con bonificaciones. Para los planes de ahorro, que no se benefician con estos descuentos, la situación es peor.En el bolsillo de los consumidores, no surte efecto. Más si se tiene en cuenta que a ese monto hay que sumarle costos como el de patentamientos, impuestos y flete. Otros de los modelos más accesibles son el Fiat Moby o el Nissan March que, aún con descuentos, quedan por arriba del "medio millón". Un caso clásico de auto "económico" es el Chery QQ, un integrante tradicional de este ranking. Sin embargo, desde el año pasado, la marca china decidió expresar en dólares sus listas de precios que antes estaban en pesos. El valor de ese modelo es de u$s11.050, más de $670.000.Tomando el modelo más accesible, con bonificación, su valor en dólares es de u$s8.500. Aún con el "superdólar", el auto más barato en la Argentina es más caro que en países como Chile o España.Tampoco sale bien parada la Argentina respecto a la cantidad de sueldos que se necesitan para adquirir un 0 km respecto a otros países. Según un informe del Instituto de Economía de la UADE, en mayo,Ante esta realidad, las ventas de vehículos siguen en pronunciada caída. En lo que va de septiembre, los patentamientos están retrocediendo 25% respecto a igual período del año pasado. Si bien la baja no es tan marcada, esto se debe a que se compara con malos meses del 2018. En el acumulado anual, el derrumbe ronda el 50%. De hecho, de un mercado de 800.000 unidades que se registró el año pasado, este año se espera cerrar con alrededor de 400.000 operaciones.