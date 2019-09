Restringen la venta de combustible a empresas de colectivos

El transporte público urbano de Gualeguaychú empieza a padecer la faltante de gasoil para que las unidades circulen."En las estaciones de servicios no se vende más de 10 litros de gasoil a cada vehículo. Para las empresas de transporte eso es un problema muy importante", comentaron desde las líneas urbanas al sitio. Esa denuncia de "desabastecimiento" fue corroborada por el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Mario Amado."Además, aumentaron el precio de 42 a 49 pesos el litro que se vende a granel, ya sea en una estación de marca o las independientes. Eso es otro golpe al bolsillo para nosotros", admitió uno de los propietarios de un servicio en la ciudad de Gualeguaychú. "Esos 7 u 8 pesos por litro que aumentó respecto de la semana pasada hace inviable seguir trabajando"."A los colectivos se le carga como máximo 10 litros, pero cada micro gasta 80 o 90 litros por turno. Ya me recorrí varias estaciones buscando precios y combustible para ver si me venden, ya no sé qué hacer", confirmó resignado otro de los licenciatarios de una línea.También confirmaron los empresarios que recibieron el Fondo Compensador de 25 por ciento de los boletos desde el Gobierno Nacional, aunque "esa plata ya se licuó porque le debíamos a proveedores y a los choferes. El aumento de 7 pesos por litro de gasoil nos obliga a salir a pelear una nueva tarifa. En estos días va a impactar el boleto a 25 pesos, pero la verdad es que no servirá para nada, porque te lo lleva el combustible".Mario Amado, el titular de la Cámara de Estaciones de Servicios en la provincia expresó que "más que desabastecimiento lo que hay es que te venden el combustible entre 4 y 5 pesos más caro que lo que un estacionero lo tiene en el surtidor que, supuestamente, está congelado"."Cuando no se entrega, se aplica cepo o se vende a un precio superior al congelamiento. La verdad que muchas estaciones blancas -sin bandera de una petrolera- la están pasando mal. El cliente se corre a una estación de las petroleras y así aparece el faltante de productos. Las petroleras para no perder plata no te venden ni un litro más de lo que te vendían el año pasado, por lo tanto, han impuesto cupos y eso nos jorobó", admitió Amado."El abastecimiento es malo desde la petrolera y encima es más caro. Tenemos referencias que en Axion se recortó la entrega de combustibles un 15 por ciento, entonces, te lleva a poner la venta racionada en 10 o 20 litros para no excederte del límite por mes que te imponen. El distribuidor diésel de la zona tiene el litro hasta 4 pesos más caro que en una estación y te lo vende si sos un cliente habitual", detalló.Mario Amado también reconoció que los más afectados son "los que están trabajando, por ejemplo, un repartido pasa tres veces en el día por el surtidor para cargar gasoil y lo mismo les pasa a los colectiveros. No hay estaciones que por ahora estén cerrando por falta de producto pero estamos muy preocupados y ocupándonos desde la Cámara para que las petroleras nos den una respuesta"."Sí hay estacioneros que están racionalizando la venta para poder decir que todos los días tienen combustible o llegar a fin de mes cumpliendo el cupo que pusieron las petroleras", fue la respuesta.