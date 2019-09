Las ventas minoristas cayeron 18,6 por ciento durante agosto

De acuerdo con un relevamiento efectuado por la CAME en las principales ciudades del país, el 27,5% de los comercios espera que sus ventas aumenten en los próximos tres meses, un 47,1% que se mantengan sin cambios y otro 25% que continúen cayendo; el 0,4% no supo precisar la tendencia.



Sobre cuándo creen los comercios pymes que comenzará la reactivación del consumo, el 37,4% piensa que será entre septiembre y diciembre, mientras que el resto lo espera a partir de 2020.



CAME señaló que, durante el mes pasado, muchos proveedores aumentaron las planillas ajustando los valores al nuevo tipo de cambio post PASO; cancelaron ventas ante la incertidumbre económica, o plantearon operaciones de contado sin financiamiento.



"Las ventas minoristas de agosto tuvieron muchas dificultades, sobre todo tras las PASO, que generaron incertidumbre en el sector y provocaron demoras en la entrega de mercadería, falta de precios y cancelación de pedidos", justificó la entidad.



último, resaltó que el programa Ahora 12, "sigue siendo una buena herramienta para morigerar la baja en el consumo".