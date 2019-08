Los productos que bajaron de precio en supermercados tras eliminación del IVA

La devaluación provocada tras el resultado electoral de las PASO tuvo rápidamente un consecuente impacto en las listas de precios. Pero luego el Gobierno anunció la, lo que permitió netear los aumentos -es decir, evitar aumentos- en muchos casos, y lograr que los valores bajen en la góndola en otros.Esto último sucedió conrespecto del valor que tenían el lunes 12 de agosto, justo el día que el dólar voló 30%. En muchos casos, peroen base al programa "Precios Claros", tras la quita impositiva anunciada el jueves 15, los precios promedio deDe acuerdo con un listado de 20 productos al que accedió, algunos de los alimentos que más bajaron fueron el litro de leche descremada larga vida Verónica; el kilo de pan rallado San Agustín, de Molino Cañuelas; y la caja de 25 saquitos de té Virgin Islands, de La Virginia. En todos los casos,Los valores explicitados son un promedio de todas las cadenas de supermercados que informan sus precios al Gobierno en bases diarias. Los tres casos mencionados son productos que al martes pasado (día del análisis) no habían tenido aumentos de precios antes de la quita del IVA.La polenta instantánea Prestopronta de 500 gramos de Arcor también tuvo una baja importante (16%). De $51,80 que costaba el lunes pos elecciones, subió a $52,70 esa semana para quedar hoy, tras la eliminación del IVA, en un valor promedio de $43,50. A su vez, el kilo de yerba con palo plus marca Rosamonte, de Hreniuk, bajó de $183 a $155,90. En este caso, laEntre, se encuentran el kilo de arroz largo fino en bolsa marca Lucchetti y los fideos spaghetti Matarazzo de 500 gramos, de Molinos Río de la Plata; los fideos spaghetti Knorr, de Unilever; la jardinera de hortalizas y legumbres Inalpa de 350 gramos; y el kilo de yerba bajo polvo con palo concentrado marca Taragui, de Las Marías, de acuerdo con el análisis realizado por la cartera que dirige Ignacio Werner.. A su vez, el litro y medio de aceite de girasol Cocinero, de Molinos, tuvo una merma promedio del 6%. Lo mismo que el yogur Sancor Yogs de Vainilla (pote de 190 gramos), que cayó de $36,4 a $34,40.Si bien no en todos los casos se refleja una caída de precio, lo que se esmeran en remarcar en Producción es que si no hubiera sido por la quita del IVA en las categorías básicas, los precios en góndola habrían subido fuertemente producto de la devaluación y la incidencia del dólar en los costos de producción.Del relevamiento oficial, uno de los productos que mantuvo su precio es el kilo de harina de trigo 000 Pureza, de Molino Cañuelas, que en promedio mantiene su precio en torno a los $42. La marca Caserita, de Andrés Lagomarsino e Hijos, apenas bajó 2%. Es uno de los alimentos al que más le incide la devaluación porque el trigo, principal insumo, tiene valor dólar."Nuestras listas de precios a los supermercados fueron con aumentos promedio del 15%, por lo que en góndola tendrían que haber bajado 6% promedio, pero hay mucha dispersión de precios", dijeron en una de las firmas alimenticias que producen alimentos básicos.