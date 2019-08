El gobierno prepara un segundo paquete de medidas: Cuáles serían

El gobierno prepara nuevas medidas como. Impactaría para las cadenas de, entre otras. El ministro de Producción, Dante Sica, es el promotor de la propuesta de rebajar el IVA de alimentos, aunque finalmente esa idea no se incluyó en el primer pelotón de medidas que el Presidente anunció este miércoles.Además, hubo sectores que quedaron excluidos de los anuncios. Uno de ellos son losque, como no pagan ganancias, no están dentro del paquete de beneficios.En el Gobierno señalan que será uno de los próximos anuncios ya queDe todas formas, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley explicó ayer a la mañana que los jubilados "recibirán en septiembre el aumento propio de la movilidad jubilatoria" que ya estaba previsto.Otro sector que se quedó mirando esperanzado un anuncio fue el de los. En este punto, el encargado de trabajar sobre un posible beneficio es el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.Ese seguro ahora se disparará para los que lo tomaron ya que con la devaluación de 24,5% que vive la moneda desde el viernes pasado -el dólar tuvo un incremento de 33% en el mismo período-.Pero otros tomadores de crédito que tendrán novedades en el corto plazo son los. Según explicó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el segundo paquete de medidas los incluirá.Mientras el Gobierno trabaja en una, algunos legisladores están insistiendo en sancionar una ley sobre el mismo punto.El diputado cordobés Juan Brügge le pidió a la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados una reunión "urgente" para tratar el proyecto de ley con el n de crear un "régimen especial y transitorio aplicable a los sistemas de capitalización y ahorro para planes determinados".Según publicó La Voz, la propuesta establecería un régimen especial y transitorio a los contratos de compraventa de vehículos a través de planes o sistemas de capitalización y ahorro.El temor que existe en el caso de los automóviles prendados es que frente a la suba de las cuotas crezca la morosidad y comience una catarata de remates de unidades por parte de las entidades financieras y un caudal de reclamo de los que venían pagando las cuotas, publica