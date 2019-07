Fuerte reacción de dólar: Subió 56 centavos y cerró a $43,41

Ante una escasez de oferta, el dólar rebotó fuerte y avanzó 56 centavos a $43,41 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito. De esta manera, recuperó en una sola rueda la caída acumulada de las últimas dos semanas. Se trata del alza más importante del billete verde en dos meses y medio.



En el Banco Nación, en tanto, el billete se disparó 80 centavos a $43,40 (en el canal electrónico se consiguió a $43,35).



Asimismo, la suba del minorista se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa asciende 80 centavos a $42,40, en una rueda en la que el Banco Central convalidó una nueva baja de la tasa de política monetaria (la más baja desde el 11 de marzo).



Desde ABC Mercado de Cambios señalaron que que el alza registrada en el segmento mayorista "refleja la falta de liquidez del mercado, que con solo u$s27 millones operados sobre el cierre, la divisa subió 40 centavos" ante la escasez de oferta del agro que "habrá liquidado unos u$s100 millones".



Y agregaron que el mercado no encontró vendedores de la divisa, "habiendo hoy distintas variables que se han modificado, con el sobrante de pesos de $ 24.426 millones que dejó la licitación de Leliq".



A su turno, el operador Gustavo Quintana advirtió que "si bien era esperable una corrección que en algún momento atemperara un incipiente proceso de atraso cambiario, no parece muy deseable que la actualización de los precios se realice en forma brusca, un factor que a veces genera cierta perturbación en el mercado".



Los mínimos de la fecha se anotaron en los $41,70 con la primera operación pactada, diez centavos arriba de los valores anotados en el final previo.



La aparición de órdenes de compra destinadas a atender obligaciones con el exterior y a cubrir inversiones en moneda extranjera fueron absorbiendo con fluidez la oferta disponible, un factor que se trasladó a los precios que fueron escalando posiciones hasta el final de la jornada cuando se anotaron los máximos del día en $42,40.



El volumen registrado por un total operado de u$s 700 millones, un 19% menos que el viernes.



Cabe recordar que en un intento por aprovechar el buen momento por el que atraviesan los activos argentinos, el Ministerio de Hacienda decidió ampliar las licitaciones de letras en el mercado local y comenzará esta semana ofreciendo u$s900 millones de Letes y $80.000 millones en Letras del Tesoro Capitalizables (Lecap). Tasa de Leliq El Banco Central convalidó este lunes una baja de tasas de las Letras de Liquidez (Leliq) de 18 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 58,833% para un total adjudicado de $186.366 millones. A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $24.416 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Leliq a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 58,826%, con un monto adjudicado de $160.197 millones.



Mientras que en la segunda, el monto adjudicado fue de $26.168 millones a una tasa promedio de corte de 58,879%, siendo la tasa máxima adjudicada de 58,9895% y la mínima adjudicada 58,550%. Dólar en el mundo Los mercados de divisas estaban relativamente tranquilos el lunes, con baja volatilidad, antes de las principales reuniones de política de bancos centrales durante la próxima semana. El dólar australiano, impulsado por alentadores datos chinos, era el único con movimientos más contundentes.



Los mercados están asumiendo que el BCE podría recortar la tasa en 10 puntos base en septiembre y realizar otra rebaja en marzo. La reunión del 25 de julio podría reforzar esas perspectivas.



Los inversores esperan además que la Reserva Federal recorte su tasa clave en 25 puntos base a fines de julio, seguido de otra baja en septiembre. Las perspectivas de movimientos de ambos bancos centrales han mantenido la paridad euro/dólar en un margen reducido.



El índice dólar, que mide al billete verde contra una cesa de seis monedas cotizaba estable en 96,761. Dolar blue, futuros y reservas del BCRA En el segmento informal, el dólar blue saltó 45 centavos a $43,70, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. Asimismo, el dólar "contado con liqui" avanzó el viernes dos centavos a $41,94.



En el mercado de dinero entre bancos, el call money operaba en 57,75%.



En tanto, en el ROFEX se operaron u$s887 millones, un 34% menos que el día viernes pasado. Los plazos más cortos concentraron más del 50% del total operado. Asimismo, los precios finales para los meses de julio y agosto, terminaron operándose a $43,50 y $45,503; con tasas del 59,18% y 56,83%, respectivamente, destacaron desde ABC Mercado de Cambios.



En tanto, las reservas brutas del BCRA subieron el viernes u$s 25 millones a u$s 63.692 millones.