Frigorífico que reabrió hace un mes podría cerrar por la cuota Hilton

El frigorífico Swift Minerva en Venado Tuerto, cuya reapertura se había producido el lunes 3 de junio después de permanecer cerrada desde enero del 2012, podría cerrar sus puertas y dejar a sus 200 trabajadores en la calle de no mediar el Gobierno Nacional en la nueva asignación de la cuota Hilton. Al parecer se le estaría otorgando una cantidad mucho menor de la prometida y estaría poniendo en riesgo la continuidad del establecimiento cárnico cuando apenas pasó un mes de su reapertura. Un verdadero papelón si se da éste escenario.



La problemática es similar a la del frigorífico Mattievich de Carcaraña quien también podría dejar en la calle a sus 300 operarios. Esa planta fue reinaugurada por el propio presidente Mauricio Macri el año pasado y hoy está con serias dificultades para seguir funcionando de no mediar una respuesta en cuanto la entrega de cuota Hilton. En total 500 trabajadores del sur santafesino podrían ser despedidos; 300 en Carcaraña y otros 200 en Venado Tuerto.



La cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga al resto de las naciones para introducir tal clase de productos en su mercado. El origen de la cuota se remonta al año 1979, durante la llamada Ronda de Tokio, una rueda de negocios organizada por la cadena de Hoteles Hilton (por eso el nombre). En tal evento varios países se quejaron ante los representantes europeos por las crecientes exigencias y requisitos para el ingreso a sus mercados de los productos agropecuarios. Por tal motivo se acordó que Europa asignaría un cupo anual de ingreso de carne vacuna a los países extracomunitarios. La carne debe ser de primer nivel.



Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe son las más beneficiadas con la asignación de Cuota Hilton. "La provincia con mayor hacienda y faena del país es Buenos Aires, con una participación en el total nacional del 35% y 51%, respectivamente. Le siguen Santa Fe (11% y 17%) y Córdoba (9% y 8%)", sostiene el matutino porteño La Nación.



El titular del gremio de la carne del departamento General López, Cristhian Crudelli, prefirió no dar declaraciones periodísticas más allá del diálogo que tuvo con este cronista sobre la realidad del frigorífico de Venado Tuerto al que "se lo vendió como una reapertura pero no es el término correcto decir eso", se limitó a decir el gremialista de la carne.



Lo cierto es que el empresario oriundo de Casilda, José Mattievich, dijo que debido a la nueva distribución de las 29.500 toneladas de cuota Hilton que decidió el gobierno nacional podría cerrar su planta en Carcaraña, distante unos 25 kilómetros de Casilda. El grupo brasileño Minerva Foods piensa lo mismo con respecto a la planta recientemente reabierta de Venado Tuerto. Al parecer la promesa era de 300 toneladas de Cuota Hilton asignada a cada establecimiento cárnico y apenas obtuvieron 50 toneladas.



Hilton



En un breve contacto con la prensa porteña básicamente, el secretario General del Sindicato de la Carne Alberto Fantini, dijo escuetamente que los representantes de la firma Mattievich y la de Venado Tuerto le comunicaron que "si no le dan algo de cuota Hilton prometida, cerrarán. En este momento hay aproximadamente 200 trabajadores y me dicen desde la empresa que no son las expectativas que teníamos todos".



El frigorífico venadense ocupó en esta primera etapa a 127 operarios para la actividad denominada "corte a hueso", lo que posibilitará ir poniendo la planta en condiciones. Luego, a mediados de junio, ingresaron otros 30 operarios y ahora son casi 200 los ocupados por la firma. Fantini, insistió que los propietarios de la planta venadense estarían evaluando frenar la inversión para evitar perjuicios posteriores. (La Capital)