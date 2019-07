Plan de bonificaciones para comprar 0 KM: Más marcas se suman con descuentos

Ayer aparecieron los primeros valores de descuentos de la continuidad del programa que impulsa el Gobierno y la Asociación de Fabricantes (ACARA) para intentar reactivar un sector que viene golpeado.Ahora se suman empresas de alcance popular como Fiat, Volkswagen y Ford con bonificaciones que en muchos casos superan por amplio margen el piso que plantea el programa.La medida que empezó en junio e iba a durar hasta el día 30 del mes pasado, plantea bonificaciones combinadas entre el Gobierno y los fabricantes.Pero como quedaron fondos disponibles de los $ 1.000 millones que había destinado el Estado originalmente, se decidió continuar con los descuentos.Los buenos resultados obtenidos obtenidos durante la segunda mitad del mes pasado y el mayor tránsito de público en agencias, motivó a fabricantes y concesionarios a presionar para que el plan continúe.Los descuentos del programa son de $ 50.000 ($ 20.000 aporta el Gobierno y $ 30.000 la marca) para los vehículos cuyo precio de lista oficial se ubique por debajo de los $ 750.000, mientras que para los que superen esa franja la bonificación alcanzará los $ 90.000 ($ 40.000 y $ 50.000).Pero como cada empresa puede aportar más para aumentar la bonificación, fueron varios los casos en los que los descuentos superaban el doble de la base que marcaba el programa.Este es el caso de los nuevos descuentos que ofrecen Fiat y Volkswagen para este Julio 0km.La marca italiana sorprende con una bonificación máxima de hasta $ 310.000 para el modelo Argo. Es para la versión HGT, de $ 841.800, que queda en $ 531.800. Para el Cronos, sedán de fabricación nacional, el mayor descuento posible alcanza los $ 220.000 (en la versión Precission 1.8, pasa de $ 801.900 a $ 581.900).Pero son varios los modelos de Fiat que incluyen otras rebajas. El Mobi, por ejemplo, el modelo más económico de la marca, tiene un descuento de $ 190.000, que en la versión Way, pasa de $ 593.900 a $ 403.900. Pero la variante más barata (Easy), tiene un beneficio de $ 170.000, que deja el precio final en $ 377.600. La familia 500, incluyendo el SUV 500X, tiene un beneficio de hasta $ 200.000.Fiat aprovechó y también aplicó rebajas sobre algunos vehículos utilitarios, que no están contemplados en el plan del Gobierno Anunció descuentos de $ 210.000 para el Fiorino, $ 185.000 para la Strada, $180.000 para la Toro y $ 120.000 para el Dobló.Volkswagen también salió con fuertes bonificaciones La más significativas es la que recibe el Suran Cross que alcanza los $ 232.355, que lo deja en $ 752.685.La versión Trendline del Gol tiene un descuento de $ 148.529 (queda en $ 525.971), el Fox Connect recibe $ 147.059 ($ 634.591) y el Gol Comfortline Tiptronic tiene una rebaja de $ 137.059 ($ 658.091), entre las versiones económicas con mayores bonificaciones.Aparecen también con beneficios las versiones del nuevo T-Cross, el primer SUV compacto que la marca alemana vende en el país y que lo estrenó oficialmente la semana pasada. Toda la gama, con precios de lista desde $ 920.050 recibirá un descuento de $ 105.882.Ford también comunicó los descuentos que ofrece para la versión renovada del plan. Desde la marca hablan de una total de 43 opciones entre modelos y versiones y destaca los $ 130.000 de rebaja que tiene el Ka+ SE AT, los $ 140.000 que reciben el Fiesta SE Plus y el Ecosport Titanium, y los $ 210.000 para los Focus SE 5 Puertas y Sedán.La otra empresa que publicó sus descuentos es Jeep, que estableció una bonificación de $ 190.000 para las versiones Sport, Sport Automático y Longitude del Renegade, mientras que la versión Trailhwak de este SUV tiene la bonificación de $ 90.000. Fuente: (Clarín).-