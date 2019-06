El ministro de Producción y Trabajo Dante Sica confirmó que el medio aguinaldo no será eximido del pago del impuesto a las Ganancias.



"No hay ningún estudio ni evaluación al respecto", respondió en conferencia de prensa tras la reunión del gabinete nacional. En los últimos años, el gobierno nacional había hecho casi una costumbre anunciar durante junio la decisión de eximir el pago del tributo, algo que no se dio ni el año pasado ni éste.



No obstante, Sica destacó que el medio aguinaldo impactará con fuerza sobre el ingreso de los trabajadores, permitiendo recuperar lo perdido frente a la inflación: "El mes que viene vamos a tener el impacto de aguinaldo asi que vemos una recuperación del salario real, estimamos que este año no habrá pérdida", sostuvo.



Respecto a los salarios, que vienen perdiendo mes a mes con la inflación, recordó que entre abril y julio se abre el proceso de paritarias, motivo por el cual muchos sectores aún no cerraron acuerdos, pero sí lo hicieron "casi 4 millones de trabajadores". Recordó, de todos modos, que abiertas continúan "las más grandes: alimentos, sanidad y mañana es la primera reunión de camioneros". "El resto está en etapa de negociación", apuntó.



En torno a las que sí cerraron, puntualizó que "todas han cerrado en términos anuales, mirando la inflación futura, y tienen cláusula de revisión" que es una "garantía a los trabajadores para tener una expectativa de preservación de salario real".