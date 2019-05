Alertan sobre fuerte aceleración de la morosidad en el sistema financiero

según un informe privado.El informe, elaborado por economistas de, indicó que, actualmente rondando el 3% del financiamiento total mientras que hace apenas 4 meses solo representaba el 1.8%", advirtió.El informe señaló que "esto genera una, que mostraron un incremento en su exposición patrimonial al sector privado durante los últimos meses de 2018"."Si bien la capitalización de los principales bancos no se ha visto afectado (debido a las previsiones por insolvencia), el aumento en la cartera irregular del sistema financiero, que pasó de 2.2% en septiembre de 2018 a 3.3% en enero de 2019,", alertó.Apuntó que "si las entidades bancarias no toman una postura de, es posible que observemos una"."Esto -apuntó- a su vez retroalimentaría la tendencia, provocando".Según se citó en el informe, "el último registro de niveles tan elevados de irregularidad en la cartera del sistema financiero, ocurrió durante la crisis económica global, mientras que el promedio entre 2008 y 2017 fue de 1,8%"."Lasacudió fuerte la demanda, que bajo un contexto de 50% de inflación interanual, no logra remontar y las ventas de las principales cadenas de consumo masivo se desploman", explicó el analista Augusto Quiñones.Y agregó: "Al mismo tiempo, la, lo que explica losEn este panorama, no parecen quedar muchos canales de financiamiento para que las empresas puedan satisfacer su demanda de liquidez".A pesar de esto, la suba de la tasa de interés "aún no logra contener a los precios y la inflación continuó su aceleración en los últimos meses producto de la volatilidad en el mercado cambiario"., subrayó.Señaló que la caída de 900 puntos básicos en la tasa de referencia que se dio durante febrero había significado un alivio para varias industrias."Esto se vio reflejado tanto en los fideicomisos como en las obligaciones negociables emitidas durante el último mes. La tasa de corte para los bonos senior promedió el 47% en el caso de los fideicomisos, mientras que en el plano de las obligaciones negociables se observaron colocaciones por 26 mil millones de pesos (el valor más alto desde abril 2018)", sostuvo.Advirtió que "a pesar de esto, las perspectivas en términos de regularidad crediticia no parecen ser muy prosperas para los próximos meses".La escalada del dólar durante marzo derivó en un giro en la estrategia del Banco Central, que se vio forzado a contraer nuevamente la tasa de Leliq a partir de mediados de febrero, posicionándola por encima de 65%, a niveles de noviembre de 2018., concluyó.