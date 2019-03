Gas: empresas piden un aumento del 33 por ciento

La audiencia pública en la ciudad de Salta se llevó adelante en Salta este jueves, tras la cual se definirán los nuevos cuadros tarifarios del gas natural por red, servicio que ahora aumentará dos veces al año.



En ese cónclave, las distribuidoras entrerrianas Gas Nea y Redengas expusieron el pedido de aumento. Según conoció Elonce, para este semestre, el pedido de Redengas es de 33,05 %. En tanto, el ajuste que propone Gas Nea, es de 33,74 %.



El defensor del Pueblo Luis Garay dialogó con Elonce TV y comentó la postura de la asociación que nuclea a los defensores públicos del país, en la audiencia de este jueves.



"Las distribuidoras entrerrianas Gas Nea y Redengas tuvieron la posibilidad de expresarse, de manifestar lo que están solicitando y mostrar cuales fueron las inversiones que hicieron. Como Defensoría no asistimos, lo hicimos por medio de la asociación. Estuvo el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia representando a la asociación. En tanto, en Buenos Aires, el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, expuso la postura de la Asociación, que fue exactamente igual en todas las exposiciones en los diferentes lugares del país".



Al respecto mencionó: "Planteamos que no se otorgue ningún aumento. Expusimos los argumentos lógicos, creemos que el fallo de la Corte es claro: tiene que ser progresivo, razonable, no confiscatorio. Si bien está dentro de lo estipulado que cada seis meses la empresa puede llegar a pedir aumento, entendemos que hay cuestiones por resolver, como es la inflación del presente año, cuál va a ser la paritaria para cerrar salarios, aumento para jubilados".



"Desde el punto de vista de los usuarios, pedimos concretamente que todavía no se otorgue ese aumento. El empresario pide un porcentaje que, tal cual lo habíamos estipulado nosotros, superó el 30 % en todos los casos. La postura en ese sentido fue bastante firme por todos los defensores. Ahora habrá que esperar a ver qué pasa por parte del Enargas", destacó Garay.



En el mismo sentido, afirmó: "Mientras se siga teniendo el precio del gas dolarizado, puede impactar mucho. El defensor del Pueblo Alejandro Amor pidió que se pesifique el precio del gas a boca de pozo".



Al mismo tiempo, afirmó: "También pedimos que la garrafa sea considerada servicio público y que también tenga un control diferente por parte del Estado".



"Dentro de los 30 días de finalizado marzo, va a haber una respuesta porque tendría que empezar si hay aumento a partir de abril. Ojalá no lo haya y si lo llega a haber, que no supere lo que se está proponiendo en los aumentos salariales. Ojalá a las distribuidoras no se les dé un aumento por encima de lo que se le da a los usuarios que pagan este tarifazo. Ojala los defensores seamos escuchados", manifestó asimismo Garay. Elonce.com.