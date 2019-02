Despidieron a cinco colectiveros del transporte urbano de Gualeguaychú

Las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros de Gualeguaychú habían informado, días pasados, tres retiros voluntarios por parte de El Verde y la negociación, en todas las empresas, de la forma en que se daría la salida de más empleados.



Apenas tres semanas después, dos empleados de Delcausse Hermanos y tres de Santa Rita los que se quedaron sin trabajo.



Los cinco son choferes. En el caso de los dos primeros, se trata de empleados con poco tiempo en la firma -un año o poco más-, mientras que los otros tres contaban con más antigüedad manejando los colectivos de Santa Rita: uno con aproximadamente tres años y medio, y los otros dos con más de siete.



"Nosotros estamos todo el tiempo con el personal, no somos grandes empresarios que les hacemos saber lo del despido mediante terceros. Siempre es horrible despedir gente, pero la situación es muy complicada y lo peor de todo es que no hay buenas perspectivas para lo que viene", confió a Gustavo Esponda, dueño de Santa Rita.



"El mes que viene vamos a ver", dijo con respecto a otros posibles despidos, aunque no fue para nada optimista. Y con la misma y preocupante perspectiva para lo que viene, desde Delcause Hermanos no descartaron más medidas de recorte para marzo.



"Es una incertidumbre constante. Por un lado, estamos esperando el subsidio que gestionamos junto al municipio, pero sin ningún tipo de certeza al respecto. Y, por otro, tampoco sabemos cuándo va a ingresar en el sistema la actualización de la tarifa, que igual es insuficiente", afirmaron desde la firma de los colectivos amarillos sobre la aprobación por parte del Concejo Deliberante de un primer aumento del 15% -llevará el boleto a $18,40-, que tiene que ser computado en el sistema Sube para ser efectivo. "La última vez tardó un mes", recordaron. "No quiero seguir más con la línea" Por otra parte, desde El Verde indicaron que no han despedido personal y que están en un "proceso de restructuración para no echar a nadie". Aunque, con respecto a las proyecciones al futuro inmediato, fueron igual de pesimistas que sus pares de las otras empresas.



"La idea era llevar a cabo esta restructuración en marzo, cuando comienzan las clases y empezamos a recaudar diferente. Pero lo habíamos planificado con un boleto de $22 y un primario de $5. Ahora, con esta tarifa y la gratuidad de la otra, es muy difícil", manifestó Alfredo Dalcol, responsable de la firma.



"Hace dos años que le pido al municipio que llame a licitación porque yo no quiero seguir más con la línea, la quiero dejar. Pero si no llaman a licitación y nosotros la dejamos se queda sin servicio la gente y sin trabajo nuestros empleados", apuntó. El conflicto Los empresarios que brindan el servicio del transporte urbano de pasajeros en Gualeguaychú apuntan a la quita de subsidios por parte del gobierno nacional. En esa ciudad, fueron aproximadamente 2 millones 400 mil pesos los que las tres empresas locales dejaron de percibir en condición de subsidios.



La provincia se hizo cargo de la mitad de esa partida y el Concejo Deliberante aumentó un 25% el boleto, pero lo hizo en dos tramos -15% en las próximas semanas y 10% a partir del 1º de julio-. Asimismo, el municipio gestiona un pedido ante la Secretaría de Transporte de la Nación para que considere un nuevo subsidio ante la grave situación de estas empresas. Todas medidas "insuficientes", reclaman desde el sector. (El Día)