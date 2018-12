El dólar rebotó 19 centavos y cerró a $ 38,81

En sintonía con la región, el dólar subió 19 centavos este jueves a $ 38,81 y cortó una racha de dos bajas consecutivas en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El billete acompañó al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa rebotó y avanzó 24 centavos a $ 37,83 debido a que la demanda por cobertura se mantuvo constante a lo largo de toda la jornada.



La suba se produjo en sintonía con la región: en Brasil ganó un 0,8%, en Chile, un 0,6%; y en México un 1,2%.



El Banco Central (BCRA) subastó $ 80.748 millones en Letras de Liquidez ('Leliq'), a siete días, con una tasa promedio muy ligeramente en alza de 59,16% anual (el miércoles, había sido de 59,13%). El rendimiento máximo adjudicado fue de 59,50% y la mínima se ubicó al 58,40%.



En la subasta, la autoridad monetaria dejó libre $ 28.000 millones que se suman a los tres días anteriores y en la semana acumula $ 109.658 millones.



Durante la rueda, la moneda norteamericana abandonó la tendencia débil exhibida el miércoles y se recuperó de esa baja con un mayor volumen de operaciones (subió 25% a u$s 736 millones).



Los precios evolucionaron en forma ascendente durante todo el desarrollo de la jornada y siempre se mantuvieron en un nivel superior al del final anterior.



No sería extraño que el dólar mayorista vuelva a aproximarse a los $ 38" (Gustavo Quintana, PR Corredores de Cambios)



Los mínimos, en este sentido, se anotaron en los $ 37,74 durante la primera hora de operaciones cuando puntuales órdenes de venta diluyeron una suba inicial que le hizo acariciar los $ 37,80.



La presencia de compradores con la finalidad de atender obligaciones con el exterior y por necesidad de cobertura fueron justificando una suba escalonada de los precios, que con ligeros descansos, fueron alcanzando nuevos máximos diarios.



La demanda se hizo más intensa sobre el final de la jornada justificando que tocara máximos en los $ 37,89 en los momentos previos al cierre de operaciones.



"Las necesidades de cobertura volvieron a prevalecer y ejerciendo una tenue presión sobre los precios marcaron un nuevo avance de su cotización", destacó el analista Gustavo Quintana.



Destacó que "próximo a finalizar la primera quincena del mes, la estacionalidad de la demanda de moneda doméstica tiende a diluirse y en consecuencia, no sería extraño que el dólar mayorista vuelva a aproximarse a los $ 38". Otros mercados de dinero En el mercado informal, por su parte, el blue ganó 15 centavos a $ 37,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó 25 centavos a $ 37,84.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 58%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 146 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el próximo lunes.



En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 1.066 millones, de los cuales más del 70 % se pactó entre diciembre y enero, con precios finales a $ 38.77 y $ 40,62 con tasas del 60,46 % y 54,94 % TNA, respectivamente.



Por último, las reservas internacionales del BCRA subieron este jueves u$s 35 millones y finalizaron en u$s 49.920 millones.