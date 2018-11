La polémica por el "bono de fin de año" no da tregua

"El bono no soluciona el problema de los jubilados, no hay recuperación"

Carlos Levinez, representante provincial en la Mesa Nacional de Jubilados

"Creo que no nos incluyen en el bono porque no nos consideran un sector de trabajadores"

Manuela Muñoz, representante del Sindicato de Empleadas domésticas

La opinión de los panelistas

. Es que estas pequeñas y medianas empresas no pueden, según afirman, hacer frente de ninguna manera a este resarcimiento salarial.Por esto, hoy se conoció una medida por parte del gobierno que lejos de llevar tranquilidad al sector, sumó preocupación. Es queEn cuanto a los empleados estatales, se sabe hasta el momento que sólo los nacionales serán quienes reciban este beneficio. Aunque... ¡no todos! Mientras, algunas provincias y reparticiones municipales anunciaron que analizan la posibilidad de imitar la medida con un monto que permitan sus cuentas públicas.. Incluso así quedó explicitado hoy cuando el propio ministro Frigerio dijo que "el bono es para bajar la conflictividad laboral que se venía".PeroLo cierto es que, hasta ahora, son muchas las dudas y pocas las precisiones: ¿deberán pagar ganancia aquellos que sumando el bono a su sueldo superen el monto establecido para este impuesto? ¿Qué empleadores podrán optar por abonar este beneficio a cuenta de futuros aumentos? ¿Qué situación tienen que estar atravesando las empresas para solicitar la exclusión del pago obligatorio?, indicó que "Cuando el gobierno nos cambió la movilidad a tres meses, nos decían que íbamos a recuperar el 5% o 6% por sobre la inflación.".Por otra parte, dijo que "estuve en Apyme muchos años, soy uno de los fundadores en Paraná."."Todo bono que entre es bienvenido porque eso va a hacer incrementar el mercado interno, no va a ir a otro lado. No obstante, los jubilados no estamos esperando un bono, sino una resolución de la Corte Suprema sobre el tema blanco. Cuando en marzo nos tenían que dar el aumento del 14%, nos dieron el 5%. La nueva Ley de Movilidad lo tomaron con retroactividad", señaló.En Paraná vemos muchos negocios que están cerrando y van a los barrios porque no pueden pagar los alquileres", finalizó., señaló que "nosotros dependemos de una comisión especial, compuesta por todos los sindicatos inscriptos del país, a la que aún no hemos sido convocados. Nosotros en octubre hicimos la presentación del pedido del bono, ya nos estábamos adelantando al tema".Comentó que "".Si bien hoy tenemos una ley donde se nos reconoce como trabajadoras, no figuramos o somos exceptuadas. Nosotras tenemos una comisión propia a la cual podemos ir, podemos debatir y podemos obtener un bono a nuestra medida", remarcó.Comentó que "hasta el momento no tenemos números oficiales respecto a cuántas trabajadoras hay en la provincia.Se supone que los tiene la AFIP. Unilateralmente a la Secretaría de Trabajo se le ocurrió hacer una libreta sanitaria y nosotras no estamos de acuerdo porque queríamos una nacional".", señaló.En caso de asignarse, significa que ese bono iría a consumo básico".", explicó.Contó que "ahora no sabemos qué esperar, estamos en el limbo pero con la comisión tenemos una reunión en diciembre, pero no nos dieron fecha. Podemos llegar a tenerlo o no".opinó que "hay que analizar lo que pasa con las empresas entrerrianas. Venimos de un informe de la industria entrerriana donde las empresas reconocen estar trabajando a un 70% de su capacidad, la mitad de las empresas tienen menos ventas que el trimestre anterior, y el 25% tiene problemas de trabajo: despidos, suspensión de horarios, vacaciones anticipadas. En este último tramo el bono viene a impactar de una manera muy negativa porque les cuesta enfrentar la situación tal como está"., dijo que "hace dos o tres años la gente estaba desesperada por la cantidad de impuestos que tenía, era insoportable la presión. Ahora el gobierno de Macri hace lo mismo o peor, porque está obligando a una clase muy golpeada, como es el comercio, a pagar 31 mil millones de pesos y el estado recupera 18600 en impuestos. Está obligando a pagar algo de lo que no se hace cargo y recupera más de la mitad"., manifestó que "la inflación del pobre siempre es diferente a la que publica el INDEC. La desesperación de las pymes respecto al bono tiene que ver con que también les corresponde pagar aguinaldo".