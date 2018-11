Suben hasta 100% valuación de autos para cobrar Impuesto a Bienes Personales

Cuando el Senado termine de aprobar el Presupuesto 2019 habrá consumado un incremento de las valuaciones fiscales de los vehículos de por lo menos 30% con picos de algo más del 100% para el cobro del Impuesto a Bienes Personales, según el diario Ámbito Financiero.



Sucede que el Articulo 75 del Presupuesto introduce una modificación de la Ley 23.966, que es la que creó el gravamen a las manifestaciones de activos personales. Allí se determina que el valor de los vehículos para hacer los cálculos del impuesto será el que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Con los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo, ahora el valor de los autos no podrá ser inferior a lo que determine la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA), que son las tablas que se emplean para las transferencias de dominio.



Según comentó el tributarista Cesar Litvin, las tablas que usa el organismo que conduce Leandro Cuccioli son las que diseña la Superintendencia de Seguros de la Nación, para que las compañías tengan un valor de referencia en el pago de siniestros. Se trata de una tabla que de algún modo, aspira a que las aseguradoras no paguen tanto. En cambio, la de la DNRPA intentan recaudar más por tramitar el clásico formulario 08. Y la lógica indica que ahora se usará el parámetro que tiene los valores más altos.



Algunos ejemplos sirven para ilustrar el caso. Un fiat Siena 2017, que para la AFIP actualmente vale $225.000, con la nueva valuación fiscal pasará a costar $463.500, es decir, un 106%. Un Ford Focus de ese año para un organismo vale $300.000 y para otro $427.800. Un Chevrolet Agile de cinco puertas fabricado el año pasado para la AFIP vale $180.000, mientras que para la DNRPA cuesta 257.000, un 43% más.



En el caso de las autos de marcas premium en alta gama, como una Ferrari 430 coupe del 2013, tendrá un incremento del 117%, El valor actual fiscal es de 9.055.700 millones, y pasaría a 19.655.100.



Litvin comentó que el problema no es tanto el valor individual de los autos, sino "la sumatoria con otros bienes, que pueden hacer que el contribuyente pase a una categoría superior".



El Gobierno aumentará el valor fiscal de los inmuebles para Bienes Personales hasta que queden en precios próximos a los de mercado.



El Senado también tiene que tratar, por otro lado, las modificaciones a Bienes Personales que el Gobierno negoció con el peronismo, tanto en Diputados como en Senadores para aprobar el Presupuesto. Se establece un mínimo no imponible de $2 millones y habrá tres escalas. Una va de $0 a $3 millones, que abonará 0,25%; una segunda de $3 millones a $18 millones, que tributará $7.500 más el 0,50% y una última de $18 millones en adelante, que pagará $82.000 más 0,75%.



El Senado introdujo un nuevo cambio para que no queden alcanzadas viviendas únicas de hasta $18.000.000, con la idea de no penalizar tan gravosamente a familias de clase media. Entonces, el proyecto de ley deberá regresar a Diputados, donde fue creado para hacer frente así a la derogación del fondo sojero.