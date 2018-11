El dólar subió cuatro centavos y cerró a $ 37,80

El dólar subió cuatro centavos este martes y cerró a $ 37,80 en bancos y agencias. De esta manera, el billete descontó parte de la suba registrada durante los últimos minutos del cierre previo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).



En tanto, se desacopló del recorrido de esta rueda, donde la divisa mayorista cedió 19 centavos a $ 36,71 en una jornada que careció de la habitual presión que acontece en la proximidad de cada fin de mes y pese a una nueva baja de tasas, por ingreso de divisas para cancelar suscripciones de Lecaps, que vencían hoy.



En la habitual subasta de Leliq, a su vez, el Banco Central adjudicó $ 109.441 millones, sobre un total de vencimientos de $ 110.929 millones, con una tasa del 70,048%, menor a la registrada el lunes (70,626%). Se trató de la tercera baja consecutiva en los rendimientos de referencia.



Los máximos se anotaron con la primera operación pactada en los $ 37,10, veinte centavos arriba de los valores registrados en el final anterior. Luego, los ingresos desde el exterior alimentaron una corriente vendedora que rápidamente diluyó el nivel del comienzo de la jornada y llevó los valores a un rango inferior al alcanzado en el cierre previo.



En el último tramo de la sesión, en tanto, se acentuaron las órdenes de venta y los precios del dólar siguieron en baja tocando mínimos en los $ 36,71 en los minutos finales. El volumen operado se incrementó un 33% a u$s 584 millones.



En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 68%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 153 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves.



En el Rofex, donde se operaron u$s 1.420 millones, más del 55% se pactó a octubre y noviembre a 36,765 y $ 38,40 con tasas del 54,7 y 54,2% TNA.



En el mercado informal, el blue cerró estable a $37, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" se hundió 40 centavos a $ 36,68.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 6.175 millones hasta los u$s 54.042 millones, producto del ingreso de u$s 5.631 millones correspondiente al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional. Dólar en el mundo El dólar tocó un nuevo máximo de dos meses y medio el martes, apoyado por el temor a una escalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos y más señales de que la economía estadounidense está superando a sus rivales, mientras que el débil crecimiento de la zona euro hacía caer a la moneda común.



"Las guerras comerciales, la recuperación de los mercados bursátiles, datos mediocres de Europa y datos más sólidos en Estados Unidos" están respaldando al dólar a expensas del euro, indicó Niels Christensen, analista jefe de Nordea. "No creo que el euro rebote", agregó.



Bloomberg reportó que Washington se está preparando para anunciar aranceles a todas las importaciones chinas restantes para principios de diciembre si las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, no logran aliviar la guerra comercial.



El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,3%, a 96,926, su nivel más alto desde el 15 de agosto.