Dujovne dijo que se espera "para noviembre una clara baja" de la inflación

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que el dato de inflación de octubre "será malo" por el arrastre de septiembre y anticipó que el Gobierno espera "para noviembre una clara baja" del indicador."En septiembre tuvimos un traspaso a precios importante (por lo ocurrido en agosto con la devaluación). Eso dejó una base alta para octubre", dijo el funcionario y agregó que "buena parte de la suba de inflación de octubre, tiene que ver con el arrastre que deja septiembre".Dujovne se expresó de este modo en declaraciones formuladas a la prensa al término de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.El ministro sostuvo además que "la sociedad atraviesa un momento difícil en término", pero aclaró que "la inflación comienza desacelerarse de aquí en adelante".En el contexto del debate del Presupuesto 2019, Dujovne aclaró que "la cifra del 23% interanual en diciembre, no es inalcanzable", tras sostener que Argentina "no tiene un esquema de metas de inflación, sino metas de agregados monetarios".Al respecto, sostuvo que "la meta es conservar la base monetaria en términos nominales hasta julio del año que viene, y luego el Banco Central redefinirá a qué ritmo se mueve, "que probablemente no lo haga a un ritmo superior al 1 por ciento".