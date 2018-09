Pymes piden una transferencia del sistema financiero al productivo

En 5 meses los bancos ya ganaron $166.932 millones en concepto de intereses, mientras que las subas en las tasas de interés de mercado impulsaron un aumento preocupante en los costos financieros. "Imposible enfrentar una tasa del 60%", indicó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, y agregó: "Sin tasas diferenciales para las pymes el empleo y la producción se paralizan". Por su parte, la diputada Elisa Carrió les pidió a los dirigentes que se comprometan a exportar y que les reclamen a los gobernadores que bajen los Ingresos Brutos. "Les pido acompañen al gobierno en la adversidad, porque eso trae frutos", dijo.



Para capear el temporal, dirigentes industriales pymes en representación de todas las provincias, dialogaron con la diputada Elisa Carrió y el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, y se mostraron preocupados por la falta de precios de referencia de sus productos ante la volatilidad de la divisa norteamericana. "Gobernar es hacer una Argentina próspera en base a las pequeñas empresas y el campo. Las pymes tienen su dinero y su deuda acá", dijo la legisladora.



En ese sentido, Carrió instó a que 30 mil pymes logren exportar 100 mil dólares por año. Por su parte, el titular de CAME le retrucó: "Bájennos las tasas, reactiven el mercado interno y vamos a exportar".



La diputada le pidió además a los dirigentes pymes que les reclamen a los gobernadores la baja de Ingresos Brutos "Eso es plata para la campaña", exclamó al tiempo que prometió eliminar el 1% a los depósitos en efectivo.



Las tasas de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas fueron el centro de las demandas, puesto que crecieron sustancialmente en los últimos meses, alcanzando niveles incompatibles con la rentabilidad actual. Además, se suma que hay pocos créditos accesibles en el mercado para financiar capital de trabajo, compras de maquinarias, insumos o nuevas inversiones que mejoren la competitividad de la empresa, la exportación y el aprovechamiento de las nuevas condiciones que presenta el mercado.



En tanto, el vicepresidente de CAME Industrial, Edgardo Gámbaro, se refirió a los recientes cambios del gabinete nacional: "Los anuncios posicionan al Ministerio de Producción de una manera interesante y beneficiosa para el sector".



En cuanto al reciente anuncio del Gobierno sobre el aumento temporal de las retenciones, desde CAME expresaron que al ser acompañado de una baja de gasto es un esfuerzo compartido, de esta forma, parecería ser una medida razonable. Aunque debería venir acompañada de la obligación de que el complejo agroexportador liquide divisas en un plazo perentorio.



Finalmente, más de 100 dirigentes de todo el país repasaron las herramientas elevadas por la entidad al ministro Dante Sica:



- Bajar de 29% a 21% la tasa por los créditos subsidiados para descontar cheques.



- Ampliar el destino de esa línea (21%) y poner a disposición de las Pymes créditos blandos para financiar capital de trabajo, comprar insumos, maquinaria, y financiar exportaciones.



- Eliminar los límites de monto para participar de la línea.



- Poner cupos, en esas líneas de crédito, por tamaño de empresas.



- Triplicar los fondos a través del BICE para financiar inversiones Pymes (En 2017 se desembolsaron algo más de $13 mil millones a través de esa entidad en líneas como Primer Crédito Pyme, exportaciones, e inversión productiva con tasas muy convenientes. Pero ese monto equivale a apenas el 2,7% del stock total actual de financiamiento, en manos de las Pymes).





Propuestas para ampliar el caudal de financiamiento a la empresa:



- Utilizar parte de los encajes bancarios para financiar a través de la banca pública y privada a las Pymes, a una tasa anual no mayor a 21%.



- Factura electrónica: poner en marcha de forma urgente la factura electrónica que permite descontarla como si fuera un cheque y abrir un nuevo canal de financiamiento.



- Devolver a las empresas los saldos técnicos acumulados en la AFIP actualizados por la misma tasa que ese organismo cobra por deudas atrasadas.







Propuestas para sanear los pasivos financieros de las Pymes



- Ofrecer una línea a través del BICE a tasas máximas de 20%-21% para cancelar deudas de las Pymes con los bancos que aplican tasas superiores al 50% anual.



- Acuerdo con el Sistema Financiero: Renegociar las deudas con las pymes, dándoles un periodo de gracia de tres meses y bonificando desde el Estado Nacional parte de la tasa de interés.



- Poner topes máximos al CFT que cobran los bancos por créditos personales, descubiertos, descuentos de documento y créditos productivos.



- Suspender todos los embargos de la AFIP a las Pymes hasta diciembre.



- Reformular la actual moratoria con tasas viables (no mayor al 21% anual) y pagables para las Pymes.



- Eliminar impuestos sobre intereses punitorios.



- Bajar de 25% a 5% el primer anticipo de ganancias.