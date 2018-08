Entre Ríos vuelve a exportar cítricos dulces a China

La actividad de Trebol Pampa

Desde 2010 Argentina no exporta a China y a partir de mañana la provincia de Entre Ríos volverá a ese gigantesco mercado. Un contenedor de 22 toneladas será embarcado desde Trebol Pampa, en Concordia, hacia Shangai."Para la provincia es un orgullo que empresas entrerrianas puedan exportar, y más a China, que es segundo en importancia en producción y uno de los mercados y uno de los más dinámicos del mundo, desde donde continuamente vienen demandando productos argentinos", manifestó el secretario de Producción, Álvaro Gabás."Así se fortalecen las misiones comerciales que viene llevando adelante el gobernador, Gustavo Bordet", agregó el funcionario, que resaltó que el mandatario promueva fortalecer los mercados internacionales y los productos de las economías regionales de la provincia y acompañe los productos entrerrianos en el mundo."Esto evidencia, una vez más, el esfuerzo que hace la provincia y la ayuda que brinda a todas las economías regionales y a la producción de Entre Ríos", observó Gabás. Se trata de "la materialización de un proceso de políticas públicas que viene llevando adelante la Secretaría de Producción", redondeó.Por su parte el director Ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (Cecnea), Mariano Caprarulo, consideró como "un hecho histórico" que Entre Ríos vuelva al mercado asiático y resaltó la importancia de que "la provincia, cada vez más, esté posicionándonos en los mercados tan lejanos"."Desde 2010 que no podemos exportar a China por montones de cuestiones y por primera vez, desde entonces, se van a exportar mandarinas. Será un contenedor de 22 toneladas, lo cual constituye un hecho importante en un mercado tan lejano y tan difícil", explicó.Este jueves llegarán hasta el establecimiento ubicado en Concordia, autoridades provinciales, el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y productores con el objetivo de cerrar el contenedor que será enviado hacia el este de China. "Vamos a mandar el contenedor al camión para que realmente se embarque y vaya con destino a Shangai, lo que para nosotros es muy importante y un hecho histórico", reafirmó Caprarulo.La expectativa, al volver al mercado asiático, "es empezar de a poco y hay un impulso nacional y provincial para buscar la forma, pese al momento que sigue siendo difícil, de encaminar mercados gigantescos como el de China, por ejemplo"."La Argentina no exportaba a China desde 2010. Solamente está abierto el mercado de China para cítricos dulces como mandarinas y naranjas", explicó. "Antes de 2010, a través de la Cámara de Exportadores y la Asociación Argentina de Cítricos constituimos un pool y exportamos sobre todo naranjas, no tanto mandarinas, con empresas entrerrianas. Pero lo importante es que después de tanto tiempo se vuelve a exportar a China y desde Entre Ríos", subrayó.Trebol Pampa exporta a diferentes países del mundo. "Seguimos trabajando y aportando mucho valor agregado con la fruta del NEA, puntualmente en este caso desde Entre Ríos y desde Concordia. Queremos seguir presentes en los mercados más importantes y para eso necesitamos trabajo en conjunto público y privado, ya sea provincial y nacional", redondeó Caprarulo.