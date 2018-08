Trigo y cebada argentina, con ventaja de problemas climáticos internacionales

Un informe privado resalta que los efectos de las altas temperaturas junto con las precipitaciones y los conflictos comerciales, impactan positivamente al país, ya que las subas en los precios internacionales favorecen a la Argentina que se vuelve aún más competitiva que el resto



A la expectativa del tradicional reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), sobre la oferta y demanda de granos que se emitirá el viernes 10 de agosto, la consultora Globaltecnos presentó la situación nacional e internacional del mercado de granos. Una vez más, el relevamiento mostró que los efectos del cambio climático y los conflictos comerciales, benefician a algunos países y perjudican a otros.



Del reciente análisis, se desprende que el estado del trigo en el hemisferio norte es el peor en los últimos años y las estimaciones de producción caen mes a mes



Tan es así que Rusia, Ucrania, Francia atravesaron el período crítico del cultivo con temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones por debajo del promedio y las necesidades. Pero quien resultó beneficiado por estas situaciones, es Argentina. ¿Por qué es una ventaja para el país? "El nivel de importaciones de cereal de Brasil, con un acumulado en lo que va del 2018 alcanza las 3,9 millones de toneladas (mill/tn), frente a las 3,5 mill/tn alcanzadas un año atrás", apuntaron y a su vez, resaltaron que: "Las subas en los precios internacionales favorecen a la Argentina que se vuelve aún más competitivo que el resto de los oferentes y así Brasil continúa demandando cereal".



Por otro lado, desde la consultora indicaron que en territorio argentino, la siembra de trigo finalizará en pocos días y el estado del cultivo continúa alineado con el promedio de los últimos años aunque hay regiones que ya presentan ciertas dificultades.



Según las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), las labores de implantación cubren el 97,3% del área estimada en 6,1 millones de hectáreas. En este sentido, desde la consultora se animan a decir que con rendimientos acordes al promedio de los últimos años, se estima una producción entre 19 mill/tn y 20 mill/tn, y enfatizaron: "De concretarse, sería el mayor nivel productivo alcanzado en los últimos 18 años". La segunda beneficiada Similar a la situación del trigo, en Europa también se complica la producción de cebada por problemas climáticos. Tan es así que en Rusia y Ucrania ya se está estimando una caída en la producción. Según el informe de mercados de granos, en Australia -que es el principal exportador de cebada del mundo- por segundo año consecutivo, caería la producción hasta las 8,5 mill/tn.



Para los analistas, todas estas noticias son positivas para los precios internacionales, y Argentina es uno de los candidatos a suplir en cierta medida las caídas registradas en los principales productores.



En sintonía, al referirse al ciclo agrícola en Argentina, señalaron que: "De acuerdo a la Bolsa porteña, las labores avanzan sobre el 96% de la superficie y el estado general de los cultivos es entre bueno y muy bueno". Considerando el ciclo comercial 2018/19, expresaron que el sector exportador lleva adquirida 1 mill/tn de cebada, cuando un año atrás apenas había comprado 300.000 tn.



"Los precios internacionales mejoraron al igual que los internos, de esta manera hay que estar atentos a los movimientos en el mercado ya que la confirmación de una mayor producción y el posterior ingreso de la oferta pueden deprimir las cotizaciones", advirtieron los analistas. La reina de la guerra En cuanto a las cotizaciones, los consultores opinaron: "Si bien el mercado está más pendiente de lo que suceda con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, no hay que dejar de mirar el estado de los cultivos para ir teniendo un panorama más claro de lo que suceda con el segundo mayor productor y exportador mundial de soja", y añadieron: "La ausencia de noticias negativas en cuanto al desarrollo del cultivo, junto con los conflictos comerciales fueron medidas que generaron la mayor caída en los precios en el último tiempo".



En medio de la 'guerra', Europa no perdió tiempo y tomó provecho de la caída en los precios e incrementó sus compras de poroto de soja proveniente de Estados Unidos



Por otro lado, en el plano local, el nivel de molienda de poroto de soja en Argentina es el más bajo de los últimos años, siendo esto una clara consecuencia de la caída en la producción. Al respecto, precisaron: "Con un volumen molido al mes de junio de 18,47 mill/tn frente a las 21,3 mill/tn procesadas en igual período del año anterior, se confirmaría una caída en el procesamiento industrial para el actual ciclo comercial".



En este contexto nacional, informaron que el precio en el mercado a término no sufrió la caída en igual magnitud que se dio en el mercado internacional. Sin embargo, señalaron que: "Con la caída en la producción, el volumen comprometido de entrega en porcentaje, es mayor a lo entregado un año atrás, reflejando que las subas de precio de abril, mayo y junio arrojaban un buen resultado para muchas empresas". Para el ciclo comercial 2018/19 estiman que se recupere el nivel productivo alcanzado en años anteriores. El maíz Por último, en lo que se refiere al maíz, el estado del cultivo en Estados Unidos continúa siendo superior al promedio de los últimos años, y se espera un aumento en los rendimientos proyectados para dicho país. En este sentido, recordaron que en la campaña 2017/18 el rendimiento promedio estimado a nivel país fue de 11,08 toneladas por hectárea, el mayor rendimiento alcanzado en los últimos 58 años.



De todas maneras, la producción se proyecta por el momento inferior a lo alcanzado en el ciclo 2017/18. Desde Globaltecnos, señalaron que a las buenas noticias desde el lado productivo -bajistas para los precios-, se agregan los inconvenientes productivos que presenta Europa, ya que lo mencionado para el trigo también genera inconvenientes para el maíz, por lo cual, se espera un aumento en la demanda por parte del bloque, y esto resultaría positivo para los precios.



En los últimos 15 días la Bolsa redujo su estimación de producción a 31 mill/tn. En tanto, las compras y DJVE del sector exportador se encuentran a un ritmo similar al ciclo previo. Si bien para el inicio del ciclo comercial 2018/19 todavía resta mucho tiempo, manifestaron que los precios futuros ya se encontraron en un nivel en que el productor podría hacer buen negocio.