Pronostican que las menores ventas del Central harán que el dólar siga subiendo

El economista Orlando Ferreres estimó hoy que el dólar registrará "aumento progresivo" por la menor venta de divisas por parte del Banco Central, mientras estimó que a fin de año costará "por encima de los 30 pesos".El Gobierno redujo de 100 a 75 millones de dólares la venta diaria de esa moneda que realiza a través de la autoridad monetaria, mientras desde este lunes la bajará a 50 millones. Tras esa determinación, el tipo de cambio registró un aumento de 21 centavos aunque finalizó la semana estable.En ese escenario, Ferreres consideró que el billete norteamericano "va a subir porque se está vendiendo menos". Ello dará "un aumento progresivo para tirar arriba de los 30 pesos para fin de año", dijo según publicóConsideró que, en los próximos días, la suba no será de "un peso", sino que consideró que "va a ser mucho menos"."Tampoco se puede seguir con esta tasa de interés", apuntó y señaló que el precio del dólar es "producto de la oferta y demanda, pero también de la especulación y la confianza". De ese modo, pronosticó que para fines de 2018, su valor se ubicará "arriba de 30 pesos". Esa estimación estuvo en línea con los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, los cuales se corrigieron a la baja para los períodos mensuales relevados respecto de la encuesta previa.Para el último mes del año, los analistas consultados por el organismo proyectan un el tipo de cambio nominal de $30,5 promedio mensual.En tanto, Ferreres advirtió en diálogo con Radio Mitre que "el producto bruto va a bajar uno por ciento" este año, lo cual evaluó que es "muy fuerte".Destacó, por otro lado, que el ministro de Energía, Javier Iguacel, "está tratando de hacer un cambio para que se provoque un aumento en la inversión de Vaca Muerta". "No hay más remedio que ir a ese tipo de yacimientos, que no son tradicionales, pero son buenísimos", aseguró.