El litro de nafta premium es tres pesos más caro en Paraná que en Santa Fe

Las petroleras aplicarían en los próximos días un incremento de precios de entre 5% y 8%. Argumentan que las naftas y gasoil quedaron desfasados por el fuerte aumento en el valor del dólar y también el barril de crudo a nivel internacional.Sin embargo, en el país existen grandes distorsiones en los valores. Por ejemplo, en los surtidores de Capital Federal, los precios estimados son $33,53 para la nafta premium, $28,11 para la súper, $24,44 para gasoil y $29,30 para gasoil premium.Lo que ha llamado la atenciónVale citar queEn el caso de la, en la vecina ciudad tiene un valor de, mientras que en Paraná el litro está aEltiene un costo deen Santa Fe, contrade Paraná.Finalmente,en la capital santafesina contra losde Paraná.No obstante, tampoco es conveniente cruzar el Túnel para llenar el tanque, puesto que sólo para el peaje hay que disponer, en total entre ida y vuelta, 90 pesos.La situación se repite en las restantes estaciones de servicio. Por ejemplo,y el mismo producto en la expendedora deAl respecto, el presidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer), Mario Amado, explicó aque tal situación se debe a "", que son quienes establecen en valor de los combustibles en cada ciudad.El empresario señaló a este medio que. "Por ejemplo: sube en Gualeguay y no en Paraná. Luego lo hace en esta última ciudad pero no en el resto".Tras resaltar que, expresó que éstas han implementado un nuevo esquema. Incluso, reveló que hay una tendencia a que los valores de los combustibles sean más económicos en las capitales de provincia.En lo que va del año, la nafta súper y el gasoil se encarecieron 22% y ahora subirían otro 5%; mientras que los combustibles premium ya se incrementaron un 27% y ahora lo harían en otro 8%.Amado indicó aque a partir de los fuertes aumentos notaron queporque "la diferencia al llenar el tanque se nota".Finalmente, confirmó que en junio hubo una merma en la demanda, sobre todo de gasoil. En julio, producto de las vacaciones consideran que los números podrían ser positivos "o al menos que no siga la caída que se venía dando".