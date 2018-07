Día clave en la economía: Se licitan Lebac y se conoce la inflación de junio

Las consultoras privadas le meten tensión a la publicación oficial de la inflación de junio, esperada para la tarde del martes, y aseguran que los precios aumentaron 4% el último mes por la devaluación que generó la corrida cambiaria e impactó de lleno en la remarcación de alimentos en las góndolas.



La consultora Eco Go estimó que la evolución de precios en junio se ubicará entre el 3,5% y el 4%. Por su parte, LCG proyectó un piso de 3,2%. En todos los casos, la inflación de junio sería la más alta de 2018, ya que reflejará el impacto de la devaluación y de las subas en los precios de combustibles y transporte.

Según las últimas estadísticas oficiales, la inflación de mayo de este año fue del 2,1% y acumuló 11,9% en los primeros cinco meses del año. ¿Suben las tasas? El gobierno deberá lidiar este martes además con vencimientos por unos $536.000 millones en Lebac, sumado a que se conocerá la inflación de junio que difundirá el Indec. Los analistas creen que el importante vencimiento de Lebac no será renovado en su totalidad y que el BCRA debería convalidar las altas tasas que tienen estos instrumentos en el mercado secundario, aunque no llegarían al 50% anual.

En junio, el Banco Central había renovado sólo el 60% (unos $308.473 millones) de un vencimiento de Lebac por $514.779 millones, pese a subir la tasa a un récord de 47% anual para el plazo más corto.