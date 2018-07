Combustibles: "Este es el tercer aumento en menos de diez días"

Los precios de Axion en Paraná

Axion, subsidiaria de la petrolera Bridas (de los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni y la china CNOOC), ajustó al alza sus precios en un 1% en promedio para las naftas y en un 3% para el gasoil., indicó a, el titular de la Estación de Servicios de GNC Laurencena, Alejandro Di Palma.Con el nuevo aumento, en la estación de servicio Axion de la capital entrerriana, la nafta súper se comercializa a 32.40 pesos, mientras que la Premium a 37.40 pesos. Y para el caso del Diesel, está en 28.18 pesos, y el Euro Diesel en 33.84 pesos."Las naftas tuvieron un incremento muy leve, pero", explicó Di Palma.A su vez, las estaciones de Petrobras, que son controladas por la compañía Trafigura, también elevaron sus precios entre 1% y 1,8%.Y este fin de semana, la petrolera YPF había elevado el 1 por ciento los valores de los combustibles en todo el país por la incidencia del reciente aumento del precio de los biocombustibles.Como consecuencia de esta liberación de precios, Di Palma indicó que "desde unos tres meses atrás a la fecha, se advierte una disminución de un 12% en las ventas"., diferenció al respecto, al tiempo que hizo alusión a un cambio de hábitos: "Los conductores ya no llenan el tanque de su auto, sino que cargan por un determinado importe de dinero", comentó.Cuando se le consultó al estacionero por la situación de las estaciones de servicios denominadas "de bandera blanca", éste apuntó a un "desastre" en ese sector."Cualquier estación que no tenga el amparo de un contrato de provisión de combustibles está absolutamente complicada, porque los precios reales de los combustibles en el canal mayorista, no son los mismos que en las estaciones de servicios, sino que son muchísimos más altos", explicó al respecto., sentenció.Es que se mantiene el conflicto por el desabastecimiento de combustibles que sufren las estaciones de servicio de "bandera blanca", que no están bajo la tutela operativa de ninguna petrolera en particular.Sobre los precios del GNC sostuvo que, con lo cual, es más conveniente, pero lo cierto es que el sector consumidor de este combustible, es el sector más golpeado, y las ventas han caído bastante más, y lo vienen haciendo sostenidamente desde hace más de un año".