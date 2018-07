El precio de la soja en Argentina se sostiene pese a la baja internacional

El economista Federico Di Yenno de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sostuvo que la soja en Chicago alcanza mínimos de 2008.



Expresó que el "primer problema que causa este conflicto en los mercados es mayor incertidumbre, porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que podría suceder en el mediano plazo".



"A más largo plazo, si persisten los aranceles chinos en un nivel elevado, la oferta mundial de soja debería poder ajustarse en consecuencia", indicó.



La superficie sembrada con soja en los Estados Unidos disminuiría en forma considerable, mientras la superficie sembrada en América del Sur aumentaría.



En la semana, el precio de la soja publicado por la CAC (Cámara Arbitral de Cereales) de la BCR fue de 279 USD la tonelada el día jueves 5 de julio, anotando una recuperación de 2,64 USD respecto al jueves 28 de junio.



El precio de la soja a nivel local permanece constante de la mano de precios de exportación de los subproductos de soja que se mantienen estables.



Esta estabilidad de precios "se da a pesar de la caída en el precio de la soja negociada en el mercado de Chicago (-9,5 USD la tonelada), y los subproductos aceite (-12 USD / tn) y harina (-4,75 USD/tn)", precisó.



"Aunque en Chicago se negocie un precio de referencia a nivel mundial para la soja, no indica que los precios en los mercados locales se muevan al unísono", manifestó Di Yenno.



En las últimas semanas se observa una continuación del fuerte ritmo de compras de la industria y precios FOB de exportación los subproductos de exportación que se mantuvieron constantes, consignó.



Respecto de la comercialización, el sector exportador e industrial lleva comprados al 27 de junio 24,6 millones de toneladas de la cosecha de soja 2017-2018, equivalente al 70 % del total.



"El ritmo de compras, tanto a nivel relativo como absoluto, sigue muy por encima de campañas anteriores. Se puede ver por otro lado de que, a pesar del cierre del mercado norteamericano para las importaciones de China, las Declaraciones Juradas de Venta (DJVE) de poroto de soja no se han acelerado en las últimas semanas", añadió el analista.



A fines de junio las ventas de exportación de poroto de soja (DJVE) apenas alcanzan 1,29 millones de toneladas: "Es evidente el daño que sufrió la cosecha de soja local, no sólo por su volumen, sino también en cuanto a su calidad", dijo.