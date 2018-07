El Gobierno eliminó el piso tarifario para los pasajes aéreos

El gobierno anunció hoy que a partir del 15 de agosto no regirá más el piso tarifario para los pasajes aéreos de cabotaje.



Es un capítulo más en la llamada "revolución de los aviones", como la denominó el presidente Mauricio Macri y a la que hace referencia siempre el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. "Esta medida produce reducción de precios y les da la posibilidad de elegir promociones muy agresivas que podrán ofrecer las empresas", dijo el ministro, según el diario La Nación.



La nueva normativa será aplicada a los pasajes comprados hasta un mes antes de la fecha del viaje.



Cuando asumió Cambiemos se quitó la banda superior para la venta de pasajes locales que regía desde el kirchnerismo, pero siguió vigente el piso. Ahora no correrá más. Con eso se resuelve un pedido de las empresas low cost, cuya lógica de fuerte competencia por precios podría comenzar a tener peso a partir del que viene.



Opinan las empresas



Norwegian Air Argentina, por caso, consideró "acertada" la decisión del Gobierno. "Es una excelente noticia para todos, que contribuirá de manera decisiva a impulsar el desarrollo del sector aerocomercial en la Argentina. Gracias a ello, muchos más argentinos comenzarán a viajar y el turismo interno se verá revitalizado", asegura Ole Christian Melhus, CEO de la aérea que comenzaría a vender pasajes en agosto y a volar en octubre.



Melhus añadió que: "la experiencia en Europa indica que incluso las aerolíneas tradicionales se ven favorecidas y aumentan la venta de boletos por el ingreso de aerolíneas de bajas tarifas, puesto que ayudan a dinamizar el mercado. Estamos convencidos de que las autoridades han tomado una decisión que favorecerá el crecimiento del sector".



"El quite de esta regulación es una muy buena noticia ya que en los últimos años el valor de las tarifas para viajar en avión no hicieron más que transformar este medio de transporte en una opción posible sólo para un grupo muy pequeño de la sociedad", explica Julian Cook, CEO de Flybondi, la única low cost que opera por el momento en el país.



"La desregulación del mercado siempre será en beneficio de los clientes: más competencia genera más opciones y mejores tarifas. Esta decisión le permite a Flybondi ofrecer pasajes a precios muy accesibles durante todo el año, y al precio más bajo del mercado cuando sean comprados con la mayor anticipación, ya que para los modelos low cost cuando antes comprás, menos pagás", agrega en empresario.



Si bien no se consideran una low cost, Avianca también habló del tema. "Va a estimular el mercado. Ahora se van a poder hacer promociones", dice Hugo Díaz, gerente comercial de la empresa. Sin embargo, el ejecutivo cree que los precios muy agresivos son más marketing que ofertas reales. "En todo el mundo las líneas aéreas comunican promociones muy baratas para atraer clientes pero la realidad es que la disponibilidad de esos asientos es mínima. Lo que por suerte no está regulado son las cantidades mínimas para una promoción o sea que pueden salir a decir que venden a 1 peso y la cantidad sea 10 asientos en total para los próximos 90 días de vuelos o sea el 0,00001%", explica.



Desde Aerolíneas Argentinas, la aérea de bandera, fueron escuetos a la hora de comentar la noticia. "Todo lo que sea bueno para los pasajeros deberá ser bueno para Aerolíneas. No es una medida que hayamos pedido nosotros, pero nos vamos a adaptar a ese entorno", expresaron voceros de la compañía.