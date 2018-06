Buscan posicionar los arándanos de Concordia en el mercado exportador

En la jornada de este lunes, la empresa Star Jewel S.A. abrió las puertas de su fábrica a las autoridades, empresarios y la comunidad de Colonia Roca, sector donde está emplazada la misma, para mostrar las nuevas instalaciones que le permitirán a la misma incrementar de manera importante la producción de "Rincón de Vida", un jugo de arándanos que abre camino en el mercado exportador.



En representación del intendente Enrique Cresto estuvo presente el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Armando Gay, quien destacó la decisión de la mencionada empresa de dar éste paso de invertir y posicionar a Concordia a través de un producto genuino, con muchas posibilidades de crecimiento.



"En este contexto, que haya empresarios que decidan invertir y generen empleo, aportando a la industrialización de Concordia, es más que positivo. Desde la gestión que lleva adelante el intendente Cresto apostamos al crecimiento industrial y productivo y eso se logra a través de un trabajo conjunto entre el privado y el Estado", destacó Gay a El Sol.



Por su parte, Alfredo Greco, presidente de Star Jewel S.A., recordó que desde hace siete años vinieron produciendo en una pequeña planta ubicada sobre calle Vélez Sarsfield pero "las instalaciones nos fueron quedando chicas ya que hubo un crecimiento importante" remarcando que esa situación "no nos permitía encarar el mercado exportador porque no podíamos asumir compromisos que no íbamos a poder cumplir, a pesar de que teníamos una producción de 700 mil litros anuales", entonces, "tomamos la decisión".



Fue hace cuatro años cuando tomaron la decisión de esta inversión "y hoy nos mudamos con todas las condiciones, apostando de acá a 18 meses, llegar a 2 millones de litros de producción y venta de jugo anuales para que en forma paulatina, en tres años, podamos llegar a los tres millones de litros de jugo", remarcando Greco que además de elevar los índices de producción, "nos satisface poder ser una fuente de empleo en la ciudad. Esto para nosotros es un hijo, y es un hijo de Concordia".



Estuvieron presentes el subsecretario de Comercio de la Provincia de Entre Ríos Néstor Loggio y el subsecretario de Producción Pablo Romero; el diputado provincial Joaquín La Madrid; el presidente del Consejo Municipal de la Producción Marcos Follonier; las concejales Carola Laner y Magdalena Reta de Urquiza, además de alumnos y personal educativo de la Escuela N°7 Cabildo Abierto, entre otros.