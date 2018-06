Advierten que petroleras restringen el combustible a la espera de suba de precio

Las estaciones de servicio de "bandera blanca" podrían no tener combustibles para comercializar en las próximas horas debido a que las petroleras están restringiendo el abastecimiento a la espera de una nueva suba de precios.



Según publicó el sitio especializado Surtidores, los cupos de combustibles que habían comenzado a aplicarse al sector mayorista y a las estaciones de "bandera blancas" ya están alcanzando a las expendedoras que trabajan bajo las marcas de las petroleras.



Los integrantes de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) se reunirán en las próximas horas tras reconocer que hay estaciones que podrían no tener combustibles para vender en los próximos días.



Esta situación comenzó a agravarse debido al desfasaje entre los precios internos de los combustibles y los costos de producción e importación por la suba en el precio internacional del crudo y la devaluación del peso, que ya alcanzó el 40% en lo que va de 2018.



El barril de Brent del mar del Norte para agosto -que es referencia para las petroleras argentinas- operaba este miércoles en Londres en torno a los 75,88 dólares; y en Nueva York el barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en julio se ubicaba en los 66,36 dólares.



En tanto, el precio del dólar en el país sigue bajo presión alcista: ayer el Banco Central se vio forzado por el mercado a vender 695 millones de dólares y logró apenas una baja de seis centavos (0,2%), a 26,382 pesos.



Esas variables están pegando fuerte en el mercado de la refinación y comercialización de los combustibles líquidos que, según dijeron fuentes del mercado a NA, mantienen un atraso de precios cercana al 20%.



Walter Sudich, distribuidor mayorista graficó la actual situación: "Por estos días de virtual congelamiento, las Estaciones de Servicio que no son de bandera pueden estar afrontando mayores costos y problemas".



Los "problemas" a los que hizo referencia el empresario son las limitaciones al suministro que están aplicando algunas petroleras, a excepción de la empresa YPF.



El primer paso fue la instauración de cupos al segmento mayorista, pero ahora, según confiaron fuentes de la actividad a Surtidores, también a las redes de bandera mientras el consumo sigue en crecimiento.



En este contexto, el pasado 11 de junio, la compañía Trafigura envió una carta al Ministro de Energía para informarle el cese del procesamiento de crudo de la refinería Ricardo Eliçabe de Bahía Blanca. a causa del desfasaje entre los precios de los combustibles y los costos de producción e importación.