La cosecha de soja fue menor que el año pasado

Con una superficie sembrada de 1.209.400 ha, estimando un rendimiento por ha de 988 kg, la producción de la oleaginosa en nuestra provincia llegará, aproximadamente, esta campaña a 1.195.370 tn, un 65% inferior al pasado año. Cabe destacar que aproximadamente 34.500 ha no serán cosechadas debido a su pobre estado.



Respecto de la calidad del grano, la campaña presento distintos ribetes de acuerdo al avance de la cosecha. Hasta promediar el 50%, se observó principalmente en las muestras ingresadas a nuestro laboratorio, la presencia de granos verdes, materias extrañas y bajo contenido de humedad. Los granos verdes oscilaron entre el 5 y el 60%, según un informe de la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos.



Pasado el período de grandes lluvias y reiniciada la zafra, los granos verdes ocuparon un segundo plano, tomando preponderancia los dañados (podridos, germinados, etc.), aumenta el porcentaje de quebrados, materias extrañas, tierra y humedad del grano.



Lotes de soja de segunda arrojan valores de dañado entre un 10 y 35%, mientras que en los de primera que quedaron sin recolectar los daños observados oscilaron entre un 20 y 80%.



Dada la combinación de bajo rinde y mala calidad del grano (factor), en muchos casos el productor decidió no levantar su producción, como se mencionara al inicio del informe. De lo expuesto arriba, se desprende la importancia de realizar controles de calidad del grano antes de su proceso de cosecha en algunos casos y fundamentalmente previo a su comercialización para la generalidad de los casos. Cabe remarcar que el aspecto exterior del grano no determina su calidad final, ocasionando confusiones al realizar la valoración visual de su eventual daño. Un dato no menor a tener en cuenta, es el riesgo que puede presentar el almacenaje en bolsas silo, dado el alto porcentaje de humedad de los granos cosechados.



Respecto de los valores porcentuales de proteína y grasa, datos de relevancia, sobre todo para el sector industrial, Entre Ríos mantiene el nivel de las últimas campañas, inclusive mejorando levemente los valores de proteína, como es el caso del presente ciclo.



Los datos que exhiben los siguientes gráficos, fueron obtenidos de las muestras ingresadas y analizadas en nuestros laboratorios.