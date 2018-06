Banco Nación busca microemprendedores: "Estamos dando $ 70.000 sin pedir el DNI"

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, aseguró que la demanda de créditos hipotecarios se mantiene firme y que la entidad ha decidido avanzar en otorgar financiamiento a microemprendedores, como una manera de sostener la economía "real".



"Estamos haciendo un esfuerzo enorme por los microemprendimientos; es la obsesión del banco este año. Juntamos 700 referentes, uno por sucursal y les pedimos que salgan a buscar microemprendedores a los barrios. Les estamos dando 70 mil pesos sin pedir el documento", afirmó durante una visita a Agroactiva.



Sobre los préstamos hipotecarios, en tanto, subrayó que en abril se entregaron 7.500 para vivienda permanente y vivienda única. "Es uno cada 39 segundos", enfatizó.



En general, reconoció que la demanda de créditos del sector privado mermó en el segundo trimestre pero confió en que "se va a retomar el crecimiento de 2017, que fue de un 90 por ciento: seguramente este año supere el 60 por ciento". FMI Por otra parte, González Fraga fue consultado sobre su opinión en relación a la decisión del Gobierno nacional de pedir una asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Muchos se preguntan por qué no se recurrió al Fondo en 2015 y es porque las circunstancias no eran las apropiadas. El Fondo, que es sin duda la alternativa correcta, te exige tener estadísticas confiables y en diciembre de 2015 no las teníamos. Tardamos un año y medio para conseguirlo. Esta es una alternativa que se dio hace pocos meses", respondió González Fraga.



Y amplió: "El financiamiento es la necesidad que genera una reducción gradual de déficit que es la política en la que estamos y seguiremos estando. El Fondo viene a financiar el gradualismo porque entiende que es la alternativa posible política y socialmente".



Según el funcionario, esta ayuda será clave para poder seguir avanzando en "cloacas y pavimento en los barrios humildes, obras hidráulica y caminos para trasladar la producción. Estos compromisos se van a mantener y van a hacer posibles gracias al Fondo que viene a reemplazar la dependencia de los mercados y a generar condiciones favorables".



