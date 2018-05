Sturzenegger avisó que las tasas de interés "no bajarán rápidamente"

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, admitió hoy que las tasas de interés "no bajarán rápidamente" hasta tanto no se logre bajar la inflación a los niveles deseados por el Gobierno.En tanto, el funcionario aseguró que las Lebacs no constituyen una "preocupación" para el Banco Central, ya que a su criterio, "no existen problemas de sustentabilidad" de esas Letras."La tasa de política monetaria se ubica actualmente en un nivel que la institución considera adecuado para acotar la volatilidad que hemos experimentado en las últimas semanas, y a la vez para contener sus posibles efectos sobre el proceso de desinflación", puntualizó el funcionario.Sturzenegger subrayó que el Banco Central "deberá mantener niveles de dureza monetaria más elevados para garantizar la consolidación de la desinflación hacia adelante", por lo cual señaló: "no voy a mentir diciendo que las tasas volverán rápidamente a los niveles que tenían antes".Además, consideró que "subir las tasas de corto plazo (que se ubican en el 40%) es justamente la mejor manera de asegurar la recuperación del crédito en pesos de largo plazo, al anclar las expectativas e impulsar una mayor estabilidad en los precios".Sturzenegger se expresó así al disertar en la apertura del 35 Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se lleva a cabo este miércoles en un hotel porteño.En ese marco, el jefe de la autoridad monetaria comentó que durante 2017, el Banco Central "fue muy criticado por sus políticas de tasas crecientemente restrictivas a lo largo del año, pero el año pasado terminó con el mayor crecimiento del crédito en 20 años y una economía que creció 4%, al tiempo que la inflación núcleo bajaba al nivel del 1,4% mensual en el último cuatrimestre del año".En cuanto a las Lebacs, el funcionario comentó que ese instrumento "existe porque el Banco Central tiene un activo, que son las reservas. Por eso, no estuvimos nunca preocupados" por esas Letras.Por otra parte, Sturzenegger destacó la "solidez que demostró nuestro sistema financiero en este contexto de volatilidad. Es importante que los argentinos seamos conscientes de la fortaleza y resiliencia que ostentan actualmente nuestros bancos".También, indicó que tanto el crédito como los depósitos en pesos "mantienen una tendencia firme de aumento: el crédito total en pesos aumenta en promedio un 3% en lo que va de mayo, acumulando 51% interanual, mientras que los préstamos en dólares avanzan un 2,8% mensual (en moneda de origen) y 48% interanual".En esa línea, puntualizó que los depósitos totales en pesos del sector privado avanzan un 3,2% en la comparación mensual en lo que va del mes y 29,2% en términos interanuales.