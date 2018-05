Perros mataron 40 ovejas en un campo y las pérdidas superan los $ 150 mil

Todas fueron atacadas

Productores ovinos sufrieron la pérdida de varias decenas de animales luego de un ataque de perros que se produjo el sábado en un campo, ubicado por Ruta 16, frente a la rotonda de acceso a la ciudad entrerriana de Larroque.Una pérdida de varias decenas de miles de pesos, dejó la matanza de ovejas que ocurrió el sábado a la noche, cuando se produjo el ataque de perros.De acuerdo a fuentes policiales, los perros que atacaron las ovejas tienen dueño, pero aún no hubo una denuncia formal por parte de los propietarios de las ovejas, aunque podría haber un acuerdo entre privados, para que el asunto no termine en una demanda civil.Matías Korell y Mauricio Michel, son los productores que desde el año pasado, vienen invirtiendo en genética ovina y que padecieron el ataque de cinco perros, que arrasaron con las ovejas, el pasado sábado a la noche.La majada era de 57 animales y salvo un macho, todas las ovejas fueron mordidas, indicaron a. Además, se supo que más de 30 murieron en el momento, mientras que otras debieron ser sacrificadas. El productor comentó que del rebaño, solamente sobrevivieron 17 animales, aunque están bajo tratamiento.Korell señaló que en unos minutos, despareció la inversión de tiempo y dinero que hicieron en las ovejas. Según indicó, se trata de más de 150.000 pesos, calculando que cada una de las hembras muertas y preñadas rondaba, un valor de 3.000 pesos.Al dinero invertido en los animales atacados por los perros, se le debe sumar la pastura sembrada y los gastos de logística. Ahora también, deben pagar el tratamiento con antibióticos y otros medicamentos para tratar de salvar al resto del rebaño, unas 17 ovejas.Korell comentó que no piensa hacer una denuncia formal, pero que espera algún tipo de arreglo para mitigar el daño económico. Comentó que en el campo detectaron cinco perros y que al menos dos fueron seguidos hasta un domicilio. De todas maneras, comentó que una cámara de seguridad captó el paso de uno de esos animales, por lo que podrían ayudar a identificarlos.El productor expresó su frustración por lo sucedido, aunque opinó que la culpa no es de los perros, dando a entender de la responsabilidad que se debe tener, cuando se es propietario de una mascota que por su tamaño o carácter, puede ser peligrosa para las personas o en este caso, para otro tipo de animales.Desde la municipalidad, más precisamente, de la dirección de Inspección, Dante Ronconi, comentó al periódicoque si bien la ordenanza que regula la tenencia responsable de mascotas aún no fue reglamentada, está vigente y el Ejecutivo, está facultado a sancionar a los propietarios de perros que causen daños.